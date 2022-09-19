المهدية: عدد السياح الوافدين على الجهة تجاوز المؤشرات المسجّلة سنة 2019 بنحو 5ر3 بالمائة

ارتفع عدد السياح الوافدين على جهة المهدية، في الفترة الفاصلة بين 01 جانفي و10 سبتمبر 2022، بحوالي 5ر3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2019 (سنة مرجعية).

وبلغ عدد السياح الوافدين على الجهة، خلال الفترة المذكورة، 197 ألفا و409 سياح أي بزيادة بنحو 5ر76 بالمائة مقارنة بسنة 2021، فيما ناهز عدد الليالي المقضاة 839 ألفا و983 ليلة أي بزيادة في حدود 130 بالمائة عن الموسم المنقضي.







وناهزت نسبة الإشغال 7ر53 بالمائة أي بارتفاع بحوالي 3ر78 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي، بينما مثّل التونسيون 5ر38 بالمائة من مجموع السياح الوافدين على المهدية.

وأشارت المعطيات المسجلة إلى تأكّد رجوع بعض الأسواق التقليدية، على غرار السوق الألمانية والفرنسية والايطالية، مقتربة من إحصائيات سنة 2019 مع حضور لافت لأسواق أوروبا الشرقية.

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ورصدت المندوبية الجهوية للسياحة تراجع السوق الايطالية بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2019 متزامنة مع تراجع بـ12 بالمائة للسوق التشيكية، مقابل تطور بحوالي 2ر11 بالمائة للسوق السلوفاكية، و8ر34 بالمائة للسوق البولونية.



وتعدّ جهة المهدية حوالي 29 وحدة فندقية، ويوفر القطاع السياحي فيها عائدات بنحو 150 مليون دينار سنويا، علاوة على توفيره لما يربو عن 4 آلاف موطن شغل مباشر.

ومثّلت استعادة القطاع السياحي لنسقه المعتاد متنفسا اقتصاديا لأهالي الجهة وخاصة لأصحاب المهن ذات الصلة، كالصناعات التقليدية، والنقل، والمقاهي، والمطاعم، والذين عانوا لموسمين متتاليين بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.



وناهزت نسبة الإشغال 7ر53 بالمائة أي بارتفاع بحوالي 3ر78 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي، بينما مثّل التونسيون 5ر38 بالمائة من مجموع السياح الوافدين على المهدية.وأشارت المعطيات المسجلة إلى تأكّد رجوع بعض الأسواق التقليدية، على غرار السوق الألمانية والفرنسية والايطالية، مقتربة من إحصائيات سنة 2019 مع حضور لافت لأسواق أوروبا الشرقية.ورصدت المندوبية الجهوية للسياحة تراجع السوق الايطالية بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2019 متزامنة مع تراجع بـ12 بالمائة للسوق التشيكية، مقابل تطور بحوالي 2ر11 بالمائة للسوق السلوفاكية، و8ر34 بالمائة للسوق البولونية.وتعدّ جهة المهدية حوالي 29 وحدة فندقية، ويوفر القطاع السياحي فيها عائدات بنحو 150 مليون دينار سنويا، علاوة على توفيره لما يربو عن 4 آلاف موطن شغل مباشر.ومثّلت استعادة القطاع السياحي لنسقه المعتاد متنفسا اقتصاديا لأهالي الجهة وخاصة لأصحاب المهن ذات الصلة، كالصناعات التقليدية، والنقل، والمقاهي، والمطاعم، والذين عانوا لموسمين متتاليين بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.