ملتقى مراكش الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس بمجموع 10 ميداليات من بينها 8 ذهبيات


Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 - 09:18 قراءة: 0 د, 47 ث
      
انهت عناصر المنتخب التونسي لذوي الاحتياجات الخاصة مشاركتها في ملتقى مراكش الدولي لالعاب القوى - الجائزة الكبرى 2022 - في المركز الخامس في جدول الترتيب العام برصيد 10 ميداليات (8 ذهبية و1 فضية و1 برونزية).


وكان التالق بالخصوص من نصيب وليد كتيلة بعدما احرز بمفرده 3 ذهبيات في 100م و400م و800م كراسي لفئة (تي 34) وروعة التليلي التي فازت بذهبيتين في اختصاصي دفع الجلة ورمي القرص لفئة (اف 41).

كما توج بالذهب ياسين القنيشي في مسابقة دفع الجلة مع تحقيقه لرقم عربي وافريقي جديد 15م فاصل 91 في صنف (اف 36) ورجاء الجبالي في اختصاص دفع الجلة فئة (اف 40) وأحمد بن مصلح في دفع الجلة مع رقم شخصي عربي وافريقي جديد لصنف (اف 37).
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اما الميدالية الفضية فقد عادت لسمر بن كعلاب في اختصاص دفع الجلة (اف 41) بينما تحصلت يسرى بن جمعة على برونزية رمي الرمح لفئة (اف 34).
يذكر ان المشاركة التونسية اقتصرت على 10 رياضيين خلال هذا الملتقى الذي شهد مشاركة 35 دولة.

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