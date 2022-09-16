صفاقس: 20 مستثمرا ومؤسسة اقتصادية يتجهون الى الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة اقتصادية تتواصل إلى 25 سبتمبر

يغادر تونس هذه الليلة وفد من رجال الأعمال متكون من أكثر من 20 مستثمرا ومؤسسة تونسية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة اقتصادية تتواصل إلى 25 سبتمبر الجاري، وذلك بمبادرة من المكتب الجهوي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" بصفاقس.





.. ...

وتشمل هذه البعثة الاقتصادية التونسية عديد القطاعات مثل الصناعات الغذائية والفلاحة والمنتوجات الكيميائية وإنتاج الزيت والصناعات التقليدية ومواد التجميل والطاقة وغيرها من القطاعات، وفق ما بينه رئيس "كوناكت صفاقس" طارق بن عيّاد في تصريح أدلى به ل"وات"وسيشارك الوفد التونسي الذي يترأسه رئيس منظمة "كوناكت" طارق الشريف في الصالون الدولي للطاقات المتجددة المقام بمنطقة "أينهايم" في لوس أنجلوس من 19 الى 20 سبتمبر، وتكمن أهمية هذه المشاركة، بحسب بن عياد، في قيمة الصالون المصنف الأهم في هذا المجال على الصعيد الدولي وفي تزامنها مع هذا الظرف العالمي غير المسبوق في مجال الطاقة وجسامة التحديات الماثلة أمام صناعة الطاقات المتجددة في تونس فيما يتعلق أساسا بضرورة ملاءمة التشريعات والشراكة مع القطاع العام وأهمية استعمال الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة وغيرها من المسائل.وأفاد بن عياد أنه سيقع تنظيم لقاءات شراكة مباشرة مع مستثمرين وعارضين بالصالون ممن لهم اهتمام بالسوق التونسية ومنتجاتها، وقد تم الإعداد لذلك بدعم وتنسيق مسبق من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس التي مكنت الوفد التونسي من مجانية الدخول للمعرض.ويقام الصالون الدولي للطاقات المتجددة كل سنة بالتداول بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا (مرة في الولايات المتحدة الأمريكية ومرة في ألمانيا) ويعد الأكبر في العالم الذي يهتم بالطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين والطاقات الخضراء والصديقة لبيئة والطاقات المتجددة وهو يتضمن فضلا عن العرض محاضرات وزيارات ميدانية ولقاءات شراكة.وينتقل أفراد البعثة التونسية إلى مدينة فانتورا من 21 الى 24 سبتمبر، حيث سيقع عرض منتجات تونسية في عديد المجالات وعقد لقاءات شراكة وندوات الى جانب تقديم لمحة عن مميزات وخصائص الاقتصاد الأمريكي من طرف غرفة التجارة بفانتورا و"كونانكت" صفاقس، كما سيقوم الوفد بزيارات ميدانية لعديد الشركات الأمريكية للتعرف على خصائص السوقين التونسية والأمريكية.وأفاد بن عياد أن لقاء عمل سيجمع بعثة رجال الأعمال وسفيرة تونس في واشنطن مع رئيس بلدية فنتورا وعدد من المسؤولين الجهويين ورجال الأعمال الأمريكيين وذلك بغاية التعرف على طريقة العمل المشترك بين كل هذه الأطراف في الولايات المتحدة قبل عقد ورشة عمل حول كيفية التعامل مع السوق الأمريكية حيث سيتم دعوة المؤسسات الأمريكية لزيارة تونس في الفترة المقبلة.