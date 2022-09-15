انطلاق نشاط الدفعة الأولى من رياض الأطفال العموميّة الدامجة في عدد من مناطق الجمهورية

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الخميس، أن تم انطلاق نشاط الدّفعة الأولى من رياض الأطفال العموميّة الدامجة التي تؤمّن استفادة حوالي 1700 طفلا ببرامج التربية ما قبل المدرسيّة في المناطق ذات الأولويّة ب 21 ولاية.





وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الوزارة قامت بإحداث الدفعة الأولى من رياض الأطفال العموميّة بمواصفات جودة عالية، من خلال إعادة توظيف بعض فضاءات الطفولة وتهيئتها وذلك بهدف تعزيز دور الدولة في تعميم التربية ما قبل المدرسيّة وضمانها لجميع الأطفال دون تمييز، مشيرة إلى أنه تمّ تخصيص ما لا يقلّ عن نصف طاقة استيعاب رياض الأطفال العموميّة الدامجة لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل خاصة ضمن المناطق الداخلية وذات الأولويّة.وشرعت 16 روضة عمومية، اليوم الخميس، في إسداء خدماتها لفائدة منظوريها من أطفال المناطق الداخليّة من البلاد في انتظار أن ينطلق نشاط 7 رياض عمومية إضافية خلال الأيّام القليلة القادمة يجري استكمال تهيئتها وتجهيزها بمواصفات عالية الجودة، وفق ما ورد في البلاغ.وتستجيب هذه المؤسسات لمعايير الجودة حيث تمّ تخصيص اعتمادات تفوق 1100 ألف دينار من ميزانية الدّولة، إلى جانب إبرام عقد اتفاقية شراكة مع البنك الوطني الفلاحي الذي خصص للغرض مبلغا يقدر بـ 500 ألف دينار، فضلا عن دعم مكتب اليونيسيف بتونس لهذا البرنامج من خلال تخصيص اعتمادات ماليّة تقدر بـ 720 ألف دينار لتجهيز هذه المؤسسات، وفق البلاغ ذاته.وينتفع حوالي 15.000 طفلا ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا" بحساب 50 د شهريا لكلّ طفل موزّعين على رياض الأطفال الخاصّة بكافّة ولايات الجمهورية، ويندرج هذا البرنامج أيضا في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة في رعاية وتربية الأطفال وخاصة الأكثر هشاشة وفاقدي السند وأبناء العائلات محدودة الدخل وتكريس تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في تربية ما قبل مدرسية.واكدت الوزارة حرصها على ضمان أفضل ظروف العودة التربويّة لفائدة الأطفال مكفولي الدّولة بنظامي الإقامة الكاملة بالمراكز المندمجة للشباب والطّفولة ونصف الإقامة بمركّبات الطّفولة، حيث تمّ الانطلاق منذ غرّة سبتمبر 2022 في توزيع المستلزمات المدرسية (كتب وكرّاسات وأدوات...) والملابس لفائدة 6508 طفلا موزّعين على 101 مركب طفولة و22 مركزا مندمجا للشباب والطفولة.وستـتولى الوزارة، انطلاقـا من غرّة أكتوبر 2022، توفير خدمات الإعاشة لفـائدة 4457 طفــلا بمــركّــبـات الطفــولــة و1468 طفــلا بــالمراكـــز المندمجــة للشبــاب والطفولـــة بالإضافة إلى مواصلة تأمين منحة الإيداع العائلي المقدرة بـ 200 د لفائدة 261 طفلا.