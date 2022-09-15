بحث برنامج "رياضة وصحة" وسعي الى ادراج ممارسة الرياضة ضمن الوصفات الطبية كأداة للوقاية والعلاج


Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 - 14:44 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تحادث وزير الشباب والرياضة كمال دقيش صباح امس بمقر الوزارة مع رئيس الجمعية التونسية للطب الرياضي الدكتور ماهر زهّار .
وقد تم خلال الجلسة التطرق الى مختلف الجوانب المتعلقة بتنفيذ برنامج "رياضة وصحة" الذي سيرتكز في مراحله الأولى على ادراج ممارسة الرياضة ضمن الوصفات الطبية كأداة للوقاية والعلاج من الامراض الى جانب تعميمها داخل المؤسسات الاقتصادية ومراكز العمل وخلق فضاءات عمومية ملائمة لممارسة الأنشطة البدنية للجميع حسب ما افادت الوزارة .


وتتجه الوزارة الى تكريس رياضة المواطنة وتستعد لاطلاق برنامج "رياضة وصحة" بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.
ويهدف البرنامج الى نشر ثقافة ممارسة الأنشطة البدنية وتعميمها لدى كل الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية وذلك سعيا الى الاسهام في المحافظة على الصحة والوقاية من الامراض المزمنة وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للمواطن.

وحضر المحادثة مستشاران بديوان الوزير وهما لطفي لرقط ومها الزاوي .


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