توزر: الاستعداد للموسم السياحي وتدارس فتح خط جوي توزر-باريس محور لقاء عن بعد للسلطة الجهوية بوزير السياحة

استعدادا للموسم السياحي الشتوي في ولاية توزر، عقدت السلطة الجهوية ومثلي المهنة على غرار الجامعة الجهوية لوكالات الاسفار، جلسة عمل عن بعد جمعتهم بوزير السياحة اهتمت بمختلف جوانب إنجاح هذا الموسم وخاصة فيما يتعلق بالتسويق والنقل الجوي، وفق ما أفاد به والي الجهة محمد أيمن البجاوي "وات".





ومن المقرر أن تشارك الجهة في كبرى المعارض الدولية الخاصة بالسياحة والتى من بينها معرض يقام بفرنسا يخصص لولاية توزر، بغاية التسويق لمنتوج الجهة السياحي، بالإضافة الى تسهيل مهمة متعهدي الرحلات من مختلف بلدان العالم ضمن برامج وزارة السياحة.ونظرا لما تمت ملاحظته من اهتمام للسائح الفرنسي بالوجهة السياحية في توزر، فإنه يتم العمل وفق والي الجهة، على فتح خطوط جوية تربط مطار توزر نفطة الدولي بأبرز المدن الفرنسية والتى من بينها باريس حيث يقع تدارس إمكانية فتح خط جوي مع العاصمة الفرنسية، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع الموضوع بطريقة جدية خصوصا وأن الأرضية ملائمة لفتح خطوط دولية جديدة.وقبل اعلان بداية الموسم السياحي، ستنفذ بلديات الجهة والسلط المحلية والجهوية حملات نظافة في المواقع والمسالك السياحي، وسيتم التنسيق لإدراج مواقع سياحية جديدة ضمن المسالك المعمول بها من طرف وكالات الاسفار الى جانب العمل من أجل تمديد فترة إقامة السائح في الجهة حتى تتاح له زيارة أغلب المواقع والمسالك والمدن العتيقة وزيارة محلات الصناعات التقليدية والقيام بالجولة عبر العربات السياحية، وفق الوالي.وتشهد ولاية توزر عودة عدد من التظاهرات السياحية تفتتح بداية شهر أكتوبر بالماراطون الدولي "الترا ميراج الجريد" فضلا عن النسخة الثانية من تظاهرة القفز بالمظلات الى جانب طلبات من عديد الأطراف الأخرى لتنظيم تظاهرات ومهرجانات ثقافية من شأنها أن تجعل توزر واجهة للسياحة الصحراوية وتستقطب تظاهرات عالمية، وفق قوله، وهو ما يدفع الى التفكير في حلول للنزل المغلقة.