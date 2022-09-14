الجرندي يتحادث مع سفير الكويت الجديد ويؤكد ضرورة تفعيل آليات التعاون بين البلدين

أكد وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك بين تونس والكويت على غرار عقد اللجنة المشتركة، من أجل العمل على بلورة رؤى جديدة للتبادل والتعاون، خاصة في المجالات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وذلك خلال استقباله الثلاثاء سفير دولة الكويت الجديد بتونس، منصور خالد العمر.





وتسلم الجرندي نسخة من أوراق اعتماد منصور خالد العمر سفيرا لبلاده في تونس، مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير كافة الظروف الملائمة التي تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية اليوم الأربعاء.كما تطرق إلى عُمق الروابط الأخوية التي تجمع بين تونس والكويت، مبرزا أهمية مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في كلا البلدين الشقيقين.من جانبه، أعرب السفير الكويتي عن اعتزازه بتعيينه سفيرا لبلاده في تونس، مؤكدا "عزمه على مزيد تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين والتزام دولة الكويت بدعم تونس والارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين".وأكد في هذا السياق أنه "سيعمل على إحكام التنسيق بين الجانبين من أجل ضبط رزنامة الاستحقاقات الثنائية المقبلة وتوسيع مجالات التعاون والشراكة".