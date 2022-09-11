حجز 2901 طنا من البطاطا والبصل الجاف في أقل من اسبوع مخزنة بصفة عشوائية بعدد من الولايات (وزارة التجارة)

تمكنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، من حجز 2901 طنا من البطاطا المعدة للاستهلاك والبصل الجاف، في أقل من اسبوع، مخزنة بصفة عشوائية بعدد من مخازن التبريد بولايات جندوبة والمهدية والقصرين والمنستير ونابل.





وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها الأحد، أن الزيارات التفقدية للفرق الرقابية كشفت عن تحوّز المخازن المذكورة على 1846 طنا من مادة البطاطا و1055 طنا من مادة البصل الجاف مخزنة بصفة عشوائية دون تصريح ودون الاستظهار بالوثائق القانونية في شأنها.ولفتت الى تعمّد هذه المخازن البيع خارج المسالك القانونية بغاية المضاربة غير المشروعة وتطبيق أسعار تفوق التسعيرة المحددة من قبل الإدارة.وأبرزت انه تم الانطلاق في إعادة ضخ الكميات المحجوزة بالمسالك المنظمة لتعديل العرض، مع مواصلة تعميق الأبحاث حول مصدر المواد المخزنة وطبيعة نشاط أصحابها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وفق أحكام التشاريع الجاري بها العمل.وأشارت الى مواصلة تنفيذ مصالح المراقبة الاقتصادية برنامجا خصوصيا مشتركا مع المصالح الأمنية للتصدي لكل مظاهر المضاربة غير المشروعة والخزن الاحتكاري.وتذكر الوزارة جميع المخزنين بضرورة احترام التراتيب القانونية طبقا للبلاغات الصادرة في الغرض عبر الصفحة الرسمية للوزارة تباعا بتاريخ 12 جوان و02 سبتمبر و10 سبتمبر 2022.وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد حددت أسعار بيع بعض المنتجات الفلاحية الطازجة بداية من يوم 3 سبتمبر 2022، تبعا لتسجيل ارتفاعات مشطة وغير مبررة في أسعار بعض الموّاد، والتي لا تعكس السير العادي للسوق بالتزامن مع دخول الفجوة الخريفية للإنتاج الفلاحي واقتراب موعد العودة المدرسية والجامعية.أسعار البيع للعموم : البطاطا بــ 1500 مليم / الكلغ والبصل الجاف بــ 1200 مليم / الكلغأسعار البيع في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة : البطاطا 1400مليم/ الكلغ والبصل الجاف بـ 1200 مليم/ الكلغ