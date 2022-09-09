رئيسة الحكومة تستقبل السفير الكندي بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الجمعة 09 سبتمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، سفير كندا بتونس باتريس كوزينو، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.





وعبّرت رئيسة الحكومة عن تقديرها للجهود التي بذلها السفير الكندي طيلة فترة عمله بتونس من أجل مزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعته إلى تقديم شكرها لبلاده لما قدمته من دعم متواصل لتونس خصوصا خلال فترة انتشار جائحة كوفيد-19 ولمساهمتها القيّمة في البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات2 "، كما دعته لإبلاغ تعازيها الخالصة للحكومة وللشعب الكنديين على إثر وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة وكندا ورئيسة رابطة الكومنولث.ونوهت رئيسة الحكومة خلال اللقاء بتميز العلاقات التونسية الكندية مشيرة إلى تطلع الجانب التونسي إلى مزيد تطوير التعاون الثنائي في مجالات صناعة الطيران والتعليم العالي والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي خاصة مع توفر الخبرات الوطنية المشهود لها بالكفاءة عالميا ومع وجود مؤسسات ناشئة انطلقت في النشاط في هذه المجالات، وإلى مزيد استقطاب الاستثمارات الكندية خاصة بعد مراجعة النصوص القانونية وقرب الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين على الانطلاق في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ودعت بالمناسبة الجانب الكندي لمساندة هذا المسار الإصلاحي.من جانبه عبّر السفير الكندي عن امتنانه لاستقبال رئيسة الحكومة له في تاريخ الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسيّة بين تونس وكندا، وعما لقيه من رعاية واهتمام من السلطات التونسية مكّنته من أداء مهامه في أفضل الظروف، وأشاد بعراقة العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في مزيد تعميقها عبر تطوير الاستثمارات والإحاطة بالجالية التونسية والكندية بالبلدين.وأطلع السفير الكندي خلال هذا اللقاء رئيسة الحكومة حول آخر استعدادات المقاطعات الكندية للمشاركة في القمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها بلادنا يومي 19 و20 نوفمبر 2022 وفي الفعاليات الموازية لها بالقرية الفرنكوفونية والمنتدى الاقتصادي، وستؤدي مبعوثة مقاطعة الكبيك زيارة إلى تونس خلال شهر سبتمبر الجاري في هذا الإطار.