في انجاز تاريخي جديد ... انس جابر تتخطى الفرنسية كارولين غارسيا وتصعد الى نهائي بطولة امريكا المفتوحة للتنس

تاهلت اللاعبة التونسية انس جابر المصنفة خامسة عالميا لاول مرة في مسيرتها الاحترافية الى الدور النهائي لبطولة امريكا المفتوحة للتنس "فلاشينغ ميدوز"، رابع البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بتغلبها في الدور نصف النهائي في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة على الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 17 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-1 و6-3) في ساعة و6 دقائق.





وكانت انس جابر فازت في الدور ربع النائي على الاسترالية اليا تومليانوفيتش المصنفة 46 عالميا بنتيجة 2-صفر وفي الدور ثمن النهائي على الروسية فيرونيكا كودارميتوفا المصنفة 18 عالميا 2-صفر وفي الدور الثالث على الامريكية شلبي روجرز المصنفة 31 عالميا 2-1 وفي الدور الثاني على الامريكية اليزابات ماندليك المصنفة 144 عالميا 2-صفروفي الدور الاول على الامريكية ماديسون برينغل المصنفة 66 عالميا 2-صفر.وستخوض انس جابر ثاني دور نهائي لها هذا العام في احدى البطولات الاربع الكبرى بعد دورة ويمبلدون التي خسرت لقبها امام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 1-2.وستواجه انس جابر في المباراة النهائية المقررة يوم السبت المقبل المتاهلة من الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجمع لاحقا بين البولونية إيغا شفيونتيك المصنفة اولى عالميا والروسية ارينا سابالينكا المصنفة سادسة عالميا.