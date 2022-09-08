قرعة البطولة العربية للاندية لكرة اليد - النادي الافريقي في المجموعة الاولى والترجي الرياضي في الثانية

وضعت عملية القرعة الخاصة بالنسخة السابعة والثلاثين للبطولة العربية للأندية البطلة والفائزة بالكاس لكرة اليد التي جرت اليوم الخميس بمدينة الدمام السعودية النادي الافريقي في المجموعة الاولى والترجي الرياضي في المجموعة الثانية.





وتضم مجموعة النادي الافريقي فرق أمل سكيكدة الجزائري والسالمية الكويتي والشارقة الإماراتي بينما تتألف مجموعة الترجي الرياضي من اندية الكويت الكويتي ومولودية الجزائر والزمالك المصري.يذكر ان هذه البطولة العربية التي ستقام كافة مبارياتها بقاعة الحمامات من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري مؤهلة الى بطولة العالم للأندية "سوبر غلوب 2022" المقررة بالسعودية خلال شهر اكتوبر القادم. وسيكون الترشح للمونديال من نصيب الفريق المتوج باللقب.وفي ما يلي تركيبة المجموعتين خلال الدور الرئيسي :المجموعة الاولى : أمل سكيكدة الجزائري، السالمية الكويتي، الشارقة الإماراتي والنادي الإفريقيالمجموعة الثانية : الترجي الرياضي، الكويت الكويتي، مولودية الجزائر والزمالك المصري