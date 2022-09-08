القصرين: إمكانية إستئناف نشاط مصنع الحلفاء لانتاج 1500 طن من الورق المدعم لتأمين العودة المدرسية (مصدر نقابي)

رجح كاتب عام نقابة وإطارات الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين عادل مغران، اليوم الخميس في تصريح ل(وات)، إمكانية عودة العمل بالشركة يوم 20 أو 23 سبتمبر الجاري لانتاج 1500 طن من الورق المدعم لتأمين العودة المدرسية للموسم الدراسي الحالي (2022 -2023) بعد تسجيل تقدم كبير في أشغال تركيب معدات المرجل الحراري.





وأوضح مغران في ذات التصريح أن مصنع عجين الحلفاء والورق سيستأنف نشاطه خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الحالي في ظروف استثنائية لإنتاج الكمية المذكورة من الورق بعد توقف تجاوز السنتين، مرجعا ذلك لعدم توفر الإعتمادات المالية الضرورية لصيانة بعض المعدات وإقتناء المواد الأولية اللازمة لضمان استمرارية عملية تصنيع الورق (ألياف الحلفاء الطويلة والقصيرة) علما وأن المواد الأولية الضرورية لانتاج ال1500 طن من الورق المدعم متوفرة بالمصنع منذ سنتين ونصف وتشغل المصنع لمدة شهر فقط.وأكد مغران في سياق متصل أن المصالح المعنية بالشركة أرسلت تقارير في الغرض لسلطة الإشراف لرصد التمويلات اللازمة لتوفير المواد الأولية لصناعة الورق مستقبلا، مشددا بالمناسبة على ضرورة تدخل الدولة لصيانة معدات هذه المؤسسة العريقة التي تؤمن منذ سنة 1963 في العودة المدرسية.وذكر كاتب عام نقابة أعوان وإطارات مصنع الحلفاء بالمناسبة أن معدات وقطع غيار المرجل الحراري وصل للشركة في النصف الثاني من شهر أوت المنقضي وقد بلغت عملية تركيبه من قبل فريق صيانة إيطالي أشواطا متقدمة جدا، وفق قوله.يشار إلى أن مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين متوقّف عن العمل والإنتاج منذ سنتين ونصف تقريبا وذلك بسبب اقتناء مرجل حراري جديد له سنة 2019 من طرف إحدى الشركات التركية بكلفة جملية قدرها 6.5 مليون دينار، تبين بعد تركيبه أنه غير مطابق للمواصفات المطلوبة.