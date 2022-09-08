بنزرت: ابرام اتفاقية شراكة لتكوين وتشغيل 150 شخصا بين مركز التكوين المهني ومؤسسة "فان لاك" التونسية الألمانية

تم اليوم الخميس بمقر ولاية بنزرت، ابرام اتفاقية شراكة نموذجية لتكوين وتشغيل 150 شخصا في مجال الاكساء بين مركز التكوين المهني ببنزرت ومؤسسة "فان لاك" التونسية الألمانية المصدرة كليا والمنتصبة بمعتمدية بنزرت الشمالية





وقال والي بنزرت سمير عبد اللاوي بالمناسبة، ان هذا المشروع المجدد يندرج في اطار سياسة الدولة الداعمة لمجالات التكوين المهني في كل القطاعات والاختصاصات باعتباره مجالا لخلق الثروة والإنتاج ومزيد توفير مكامن العمل لجميع الفئات العمرية والمهنية، علاوة على اضافاتها الاجتماعية والحضارية الهامة، ودعا الى تعميم التجربة محليا وجهويا ولاسيما قطاعيا حتى تشمل بقية المجالاتومن جانبه، بين المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل ببنزرت بشير الجزيري ان هذه الاتفاقية النموذجية هي الأولى من نوعها بالجهة، حيث تم العمل عليها بالشراكة بين عديد الاطراف وسيتلقى 150 شخصا (ذكور واناث) نمط تكوين مباشر لمدة سنتين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية عن طريق التدريب المهني المباشر بالمؤسسة علاوة على التكوين الاكاديمي بالمركز، مع الحصول على منحة مالية شهرية تعادل 300 دينار من قبل المؤسسة.وبين مدير مؤسسة " فان لاك" ان ادارته وضعت كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لانجاح البرنامج الذي تم العمل عليه لمدة سنة، حيث سيتم في ختام تدريبهم اضافة الى تمكينهم من شهادة منظرة في التكوين في مجال الاكساء، انتدابهم مباشرة ضمن فريق المؤسسة، واكد ان في ذلك اكثر من إضافة سواء بالنسبة لمركز التدريب والتكوين المهني الذى سيقع تخفيف الضغط عليه، علاوة على توفير مناخ تكوين عملي ومباشرة للمتدرب صلب المحيط المؤسساتي وطمأنة الاسر على مستقبل أبنائهم وغيرها من النتائج الإيجابيةيشار الى ان موكب امضاء الاتفاقية حضره كل من رئيس إقليم الشمال للوكالة التونسية للتدريب المهني والتشغيل عماد الدريدي والمدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل ببنزرت بشير الجزيري ومدير مؤسسة " فان لاك" غازي البيش، ومدير التكوين المهني بالإدارة الجهوي ببنزرت بشير العياري ومدير مركز التكوين المهني ببنزرت مراد البكاري .