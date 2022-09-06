انطلاق عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الاعدادية والثانوية للسنة الدراسية 2022-2023 لتتواصل إلى 12 سبتمبر 2022


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 13:21 قراءة: 0 د, 25 ث
      
انطلقت، اليوم الثلاثاء، الموافق لـ 6 سبتمبر 2022، عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الاعدادية (التعليم العام والتقني) والتعليم الثانوي بالنسبة للسنة الدراسية 2022-2023 ، على أن تتواصل إلى غاية 12 سبتمبر الجاري، وفق ما أعلنته، وزارة التربية، في بلاغ نشرته في ظهر اليوم، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك'" .


وأوضحت الوزارة، في ذات البلاغ، أنه يتعين التسجيل عبر الموقع www.inscription.education.tn واستخلاص معلوم الترسيم باستعمال المحافظ الالكترونية وبطاقات الدفع البنكية أو البريدية او عبر رصيد الهاتف الجوال بادخال الرمز*181♯


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