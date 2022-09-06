نابل: انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الجهوي للشغل بنابل

أسفرت أشغال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل المنعقد منذ صباح اليوم الاثنين بمدينة الحمامات، عن انتخاب حاتم بن رمضان كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للشغل بنابل خلفا للكاتب العام السابق عباس الحناشي، وفق ما ذكره الكاتب العام المساعد المسؤول على التكوين النقابي والأنشطة الثقافية والعلاقات الخارجية مراد ريدان في تصريح ل(وات)







وتوزعت المسؤوليات بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الجهوي للشغل بنابل كالآتي:

كاتب عام مساعد مسؤول عن النظام الداخلي: محمد عبد اللطيف

كاتب عام مساعد مسؤول عن الإدارة والمالية: منير الجندوبي



كاتب عام مساعد مسؤول عن التكوين النقابي والانشطة ثقافية والعلاقات الخارجية: مراد ريدان

كاتب عام مساعد مسؤول عن الدواوين والمنشآت: حافظ الذهبي

كاتب عام مساعد مسؤول عن الوظيفة العمومية: فايز المذكوري

كاتب عام مساعد مسؤول عن القطاع الخاص: سامي المحيمدي

كاتب عام مساعد مسؤول عن الدراسات والشؤون القانونية: عماد العريبي

كاتب عام مساعد مسؤول عن الإعلام والنشر والمجتمع المدني: قيس عزوز

كاتب عام مساعد مسؤول عن المرأة والشباب العامل: دلندة بركاتي

كاتب عام مساعد مسؤول عن الحماية الاجتماعية: فاطمة الجلاصي



كاتب عام مساعد مسؤول عن النظام الداخلي: محمد عبد اللطيفكاتب عام مساعد مسؤول عن الإدارة والمالية: منير الجندوبيكاتب عام مساعد مسؤول عن التكوين النقابي والانشطة ثقافية والعلاقات الخارجية: مراد ريدانكاتب عام مساعد مسؤول عن الدواوين والمنشآت: حافظ الذهبيكاتب عام مساعد مسؤول عن الوظيفة العمومية: فايز المذكوريكاتب عام مساعد مسؤول عن القطاع الخاص: سامي المحيمديكاتب عام مساعد مسؤول عن الدراسات والشؤون القانونية: عماد العريبيكاتب عام مساعد مسؤول عن الإعلام والنشر والمجتمع المدني: قيس عزوزكاتب عام مساعد مسؤول عن المرأة والشباب العامل: دلندة بركاتيكاتب عام مساعد مسؤول عن الحماية الاجتماعية: فاطمة الجلاصي