رأس جدير: حجز كميات من البضائع المهربة بقيمة 327 ألف دينار.

احبطت مصالح الديوانة برأس جدير خلال عمليتين منفصلتين تهريب كميات من الألعاب النارية والفوشيك والألعاب الورقية بقيمة 101 ألف دينار إلى جانب كميات من كماليات الهاتف الجوال والفواكه الجافة قدرت قيمتها ب226 ألف دينار.





وأوضحت الديوانة التونسية في بلاغ لها الاثنين، ان العمليتين تمتا، إثر عمل استعلامي، يتصل باعتزام بعض الأشخاص التوريد بدون إعلام لبضائع على متن وسائل نقل قادمة من القطر الليبي عبر المكتب الحدودي رأس جدير فتم استهداف سيارتين ذات ترقيم تونسي يقودهما مواطنان تونسيي الجنسية .واضافت ان سائقي السيارتين رفضا في البداية اخضاع سيارتيهما للتفتيش الدقيق من قبل أعوان الديوانة عند الدخول إلى التراب الوطني فتم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما .ولاحظت انه بتفتيشهما تم العثور بالسيارة الأولى على كمية من البضائع المهربة تمثلت في 104 ألف قطعة فوشيك إضافة إلى ما يناهز 15 ألف قطعة من ألعاب الورق وعلب التن والصابون .وعثر اعوان السيارة بالسيارة الثانية على ما يناهز 7 آلاف قطعة من كماليات الهاتف الجوال إضافة إلى 1200 قارورة سوائل السجائر الالكترونية وكمية من الفواكه الجافة لم يتم التصريح بهاواكدت انه تم تحرير محضري حجز في الغرض علما وأن القيمة الجملية للبضائع المحجوزة على مستوى السيارتين قاربت مبلغ 327 ألف دينار.