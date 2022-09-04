بطولة إفريقيا للمحليين 2023 /تصفيات الدور الأخير/: النتائج الجزئية لمقابلات الإياب


Publié le Dimanche 04 Septembre 2022 - 22:10 قراءة: 0 د, 50 ث
      
النتائج الجزئية لمباريات الاياب للدور الأخير من تصفيات مسابقة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم التي ستقام نهائيتها بالجزائر في جانفي المقبل بمشاركة 18 منتخبا في سابقة أولى.


- منطقة اتحاد شمال إفريقيا (منتخبان يتأهلان)
تأهل ليبيا والمغرب مباشرة الى جانب الجزائر (منظم للبطولة)


- منطقة غرب إفريقيا (ا) (ستتأهل ثلاثة منتخبات)
غينيا - (+)السنغال 1-0 (0-1) تأهل السنغال بركلات الترجيح 1-3
(+) مالي - سيراليون 2-0 (2-1)
(+) موريتانيا - غينيا بيساو 1-0 (1-0)


- منطقة غرب إفريقيا (ب) (ستتأهل ثلاثة منتخبات)
بوركينا فاسو - كوت ديفوار (0-0)
(+) النيجر - طوغو 3-1 (0-1)
نيجيريا - (+)غانا 2-0 (0-2) تأهل غانا بركلات الترجيح 4-5

-منطقة اونيفاك (ستتأهل ثلاثة منتخبات)
الكونغو - إفريقيا الوسطى (1-2)
الكاميرون - غينيا الاستوائية (0-1)
الكونغو الديمقراطية - تشاد (1-2)
- سيكافا (ستتأهل ثلاثة منتخبات)
رواندا - (+)إثيوبيا 0-1 (0-0)
(+)أوغندا - تانزانيا 3-0 (0-1)
(+)السودان - جيبوتي 3-2 (4-1)
- كوسافا (ستتأهل ثلاثة منتخبات)
جنوب إفريقيا - (+)انغولا 1-4 (0-2)
(+)مدغشقر - بوتسوانا 1-1 (1-0)
(+)موزمبيق - مالاوي 0-0 (1-1)



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