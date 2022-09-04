بطولة إفريقيا للمحليين 2023 /تصفيات الدور الأخير/: النتائج الجزئية لمقابلات الإياب

النتائج الجزئية لمباريات الاياب للدور الأخير من تصفيات مسابقة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم التي ستقام نهائيتها بالجزائر في جانفي المقبل بمشاركة 18 منتخبا في سابقة أولى.
- منطقة اتحاد شمال إفريقيا (منتخبان يتأهلان)
تأهل ليبيا والمغرب مباشرة الى جانب الجزائر (منظم للبطولة)
- منطقة غرب إفريقيا (ا) (ستتأهل ثلاثة منتخبات)
غينيا - (+)السنغال 1-0 (0-1) تأهل السنغال بركلات الترجيح 1-3
(+) مالي - سيراليون 2-0 (2-1)
(+) موريتانيا - غينيا بيساو 1-0 (1-0)
- منطقة غرب إفريقيا (ب) (ستتأهل ثلاثة منتخبات)
بوركينا فاسو - كوت ديفوار (0-0)
(+) النيجر - طوغو 3-1 (0-1)
نيجيريا - (+)غانا 2-0 (0-2) تأهل غانا بركلات الترجيح 4-5
-منطقة اونيفاك (ستتأهل ثلاثة منتخبات)
الكونغو - إفريقيا الوسطى (1-2)
الكاميرون - غينيا الاستوائية (0-1)
الكونغو الديمقراطية - تشاد (1-2)
- سيكافا (ستتأهل ثلاثة منتخبات)
رواندا - (+)إثيوبيا 0-1 (0-0)
(+)أوغندا - تانزانيا 3-0 (0-1)
(+)السودان - جيبوتي 3-2 (4-1)
- كوسافا (ستتأهل ثلاثة منتخبات)
جنوب إفريقيا - (+)انغولا 1-4 (0-2)
(+)مدغشقر - بوتسوانا 1-1 (1-0)
(+)موزمبيق - مالاوي 0-0 (1-1)
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