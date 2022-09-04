تطاوين: تخصيص 22 حافلة لنقل زهاء 3900 تلميذ وتلميذة خلال الموسم الدراسي القادم

خصص فرع تطاوين للشركة الجهوية للنقل بمدنين للنقل المدرسي 22 حافلة من اسطوله المتكون ممن 25 حافلة وذلك لتامين نقل حوالي 3900 تلميذة بزيادة طفيفة عن الموسم الدراسي الماضي.







وافاد مصدر من الفرع مراسل "وات" في الجهة انه تم الحفاظ، حتّى الان، على الخطوط 37 المعتمدة العام الماضي، في انتظار تعديل او اضافة خطوط جديدة خلال الجلسات المحلية التي ستحدد الحاجيات الحقيقية للتلاميذ وبعد تعزيز الفرع بالمزيد من الحافلات، بهدف الاستجابة للمطالب المتزايدة للنقل المدرسي فضلا عن نقل المسافرين بين مدن الولاية وبينها وبين الجهات الاخرى والتي تؤمنها الثلاث حافلات المتبقية.



واشار المصدر ذاته الى ان حافلات الشركة تنطلق في حدود الخامسة والنصف صباحا الى غاية الثامنة مساء تقطع خلالها ما لا يقل عن 4500 كلم يوميا نظرا لطول الخطوط وشساعة الولاية.



وشرعت الشركة الجهوية للنقل بمدنين، بداية من 1 سبتبمر 2022، في بيع الاشتراكات المدرسية لكل من تقدم بالوثائق اللازمة مع امكانية الحصول عليها عن بعد عبر الموقع الالكتروني للشركة او من خلال اعوان الشركة العاملين في مختلف المعتمديات الراجعة بالنظر للفرع وهي تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية والصمار وبني مهيرة ورمادة وذهيبة.



