بنزرت: استكمال اشغال انجاز مركز الفحص الفني بمنزل بورقيبة مع موفى السنة الجاريّة (ر.م.ع وكالة النقل البري)

أفاد الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري، حبيب التومي، اليوم الجمعة، بأن اشغال انجاز مركز الفحص الفني بمنزل بورقيبة المقدرة تكاليفه بأكثر من 1.2 مليون دينار ستستكمل مع موفى السنة الجارية، فيما تستكمل الأشغال الفنيّة لمركز الفحص الفني والمعاينة باوتيك البالغة اعتماداته 4.2 مليون دينار، في غضون سنة 2023.







وأكد الرئيس التومي ، في تصريح لـ"وات"، على حرص ادارته بالتعاون مع السلط الجهوية ووزارة الاشراف وجميع المتدخلين لتسريع انجاز مختلف المشاريع المبرمجة والمتواصلة ومنها وضعية مركز الفحص الفني ببنزرت وغيرها من الملفات المشتركة.



وكان الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري التقى والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، بمقر الولاية، في جلسة عمل تناولت تقدّم اشغال انجاز مختلف المشاريع المبرمجة والمتواصلة للوكالة بالجهة، وسبل تسريع الاشغال الفنيّة خاصة للمشاريع المعطّلة، ولاسيما منها مشروع مركز الفحص الفني بمنزل بورقيبة.

واكد والي بنزرت، بالمناسبة، على الاهمية التنموية والاجتماعية لمشروعي مركز الفحص الفني بمنزل بورقيبة ومركز الفحص الفني والمعاينة باوتيك، والقيمة المضافة المرجوة منهما سواء بالجهة او ببقية جهات البلاد لاسيما إقليم تونس العاصمة، داعيا إلى مزيد الحرص على استكمالهما وبقية مشاريع الوكالة بالجهة بالتنسيق الجماعي المحكم محليا وجهويا ومركزيا.

يشار إلى ان الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري قد اطّلع خلال زيارة العمل الى الجهة على سير العمل بالإدارة الجهوية للوكالة وأيضا مركز الفحص الفني ببنزرت، وتقدّم اشغال مشروعي مركز الفحص الفني بمنزل بورقيبة، ومركز الفحص الفني والمعاينة بأوتيك.







