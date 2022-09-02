الترجي الجرجيسي يتعاقد مع اللاعب سيف الدين صابر و الحارس صابر بن صالح

أعلن الترجي الجرجيسي التعاقد مع اللاعب سيف الدين صابر و الحارس صابر بن صالح.

وأورد النادي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أنّه تم التعاقد مع الظهير الأيسر سيف الدين صابر بعقد لمدة موسمين قادمًا من سكك الحديد الصفاقسي.





كما أوضح أنّه تمّ ابرام عقد مع حارس المرمى صابر بن صالح لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من إتحاد بن قردان



