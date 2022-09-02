الترجي الجرجيسي يتعاقد مع اللاعب سيف الدين صابر و الحارس صابر بن صالح


Publié le Vendredi 02 Septembre 2022 - 14:26 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن الترجي الجرجيسي التعاقد مع اللاعب سيف الدين صابر و الحارس صابر بن صالح.
وأورد النادي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أنّه تم التعاقد مع الظهير الأيسر سيف الدين صابر بعقد لمدة موسمين قادمًا من سكك الحديد الصفاقسي.

كما أوضح أنّه تمّ ابرام عقد مع حارس المرمى صابر بن صالح لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من إتحاد بن قردان

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252318



En continu...

Toutes les news...
انتهاء أوسو
الجمعة 02 سبتمبر 2022 | 5 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:18 18:48 15:58 12:26 05:51 04:21
Babnet
32°
 Babnet33° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2637°-2837°-2937°-2838°-28
  • Avoirs en devises
    24001,7

  • (1 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,21150 DT        1$ =3,20922 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 sept)   1223,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   