وزارة الاسرة والمراة تدعو رياض الاطفال الخاصة الى الانخراط في برنامج "دمج الاطفال ذوي طيف التوحد"


Publié le Jeudi 01 Septembre 2022 - 15:20 قراءة: 0 د, 37 ث
      
دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بلاغ لها الخميس، رياض الأطفال الخاصة إلى الانخراط في برنامج "دمج الأطفال ذوي طيف التوحد" بمعدل طفل أو طفلين كأقصى تقدير ضمن المؤسسة الواحدة عن طريق المندوبيّات الراجعة لها بالنظر أو عن طريق مصالح الإدارة العامة للطفولة بالوزارة.


وذكّرت الوزارة بأنها رصدت منحة مالية محفزة لخلاص المعلوم الشهري للأطفال ذوي طيف التوحد الذين يتم تسجيلهم برياض الأطفال الخاصة، بالإضافة إلى وضع برنامج تكوين ومرافقة لفائدة الإطارات التربوية وصياغة دليل المربي للتعهد بالأطفال ذوي طيف التوحد وتقديم الدعم للأسر من خلال الإنصات والتوجيه والتوعية والتعهد.

ودعت الوزارة رياض الأطفال الخاصة الراغبة في الانخراط في هذا البرنامج الى الحرص على تسوية وضعيتها الجبائية لتجنب ما من شأنه أن يعطل سير البرنامج وبالتالي عدم حصولها على مستحقاتها المالية في الآجال.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252287



En continu...

Toutes les news...
الخميس 01 سبتمبر 2022 | 4 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:20 18:50 15:58 12:26 05:50 04:20
Babnet
33°
 Babnet34° Babnet % 38 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2635°-2638°-2740°-2936°-28
  • Avoirs en devises
    24124,9

  • (31 aout)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,21666 DT        1$ =3,20412 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 aout)   423,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   