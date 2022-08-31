البطولة الافريقية للامم للوسطيات للكرة الطائرة - الجولة الثالثة - تونس - الكامرون صفر-3

انهزم المتخب التونسي للوسطيات للكرة الطائرة مساء اليوم بقليبية امام منتخب وسطيات الكامرون بنتيجة 3-صفر ( 25-15 و25-23 و25-18 ) في الجولة الثالثة من منافسات البطولة الافريقية للامم . وهي الهزيمة الثانية للمنتخب التونسي للوسطيات.







وكان المنتخب التونسي للوسطيات للكرة الطائرة انهزم امس امام نظيره المصري صفر- 3 (18-25 و19-25 و11-25) وذلك في مباراة الجولة الثانية من منافسات البطولة الافريقية للامم

وتفوق المنتخب التونسي للوسطيات في الجولة الاولى من البطولة على نظيره المغربي 3-صفر.





