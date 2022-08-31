لطفي الجبالي مدربا جديدا لقوافل قفصة

أعلن فريق قوافل قفصة عن تعيين لطفي الجبالي مدربا لأكابر فريق كرة القدم.







وأورد قوافل قفصة في بلاغ على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أنّ الهيئة المديرة توصلت الى اتفاق رسمي مع المدرب لطفي الجبالي للإشراف على تدريب الفريق .

وسيشرع الجبالي بداية من الاسبوع المقبل في التمارين في قفصة على ان يتم برمجة تربص للإعداد البدني في الايام القادمة .

يذكر أنّ لطفي الجبالي سبق له تدريب قوافل قفصة في موسم 2018 / 2019، كما سبق له الاشراف على المقاليد الفنية للنادي القربي ومستقبل سليمان و أولمبيك سيدي بوزيد.



