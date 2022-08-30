بطولة افريقيا للامم للوسطيات للكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم امان نظيره المصري صفر-3


Publié le Mardi 30 Août 2022 - 20:18قراءة: 0 د, 42 ث
      
انقاد المنتخب التونسي للوسطيات للكرة الطائرة الى الهزيمة امام نظيره المصري بثلاثة اشواط نظيفة (18-25 و19-25 و11-25) وذلك في مباراة الجولة الثانية من منافسات البطولة الافريقية للامم التي دارت مساء اليوم الثلاثاء بقاعة عيسى بقليبية.


وكان المنتخب التونسي قد تفوق مساء امس على نظيره المغربي 3-صفر.
وفي مباراة ثانية لذات الجولة، فاز المنتخب الكامروني على نظيره المغربي 3-1.


وعلى ضوء نتائج الجولتين الاوليين يكون ترتيب المرحلة الأولى كالاتي:
منتخب ل ن
1 - مصر 2 6
2 - تونس 2 3
-- الكامرون 2 3
4- المغرب 2 0


وفي ما يلي بقية البرنامج :
الاربعاء 31 اوت 2022
مصر - المغرب (س 16)
تونس - الكامرون (س 18)

الجمعة 2 سبتمبر 2022:
الدور نصف النهائي (الثاني ضد الثالث والاول ضد الرابع)

الاحد 4 سبتمبر 2022:
المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث
الدور النهائي


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