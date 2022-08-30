بطولة افريقيا للامم للوسطيات للكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم امان نظيره المصري صفر-3

انقاد المنتخب التونسي للوسطيات للكرة الطائرة الى الهزيمة امام نظيره المصري بثلاثة اشواط نظيفة (18-25 و19-25 و11-25) وذلك في مباراة الجولة الثانية من منافسات البطولة الافريقية للامم التي دارت مساء اليوم الثلاثاء بقاعة عيسى بقليبية.





وكان المنتخب التونسي قد تفوق مساء امس على نظيره المغربي 3-صفر.وفي مباراة ثانية لذات الجولة، فاز المنتخب الكامروني على نظيره المغربي 3-1.1 - مصر 2 62 - تونس 2 3-- الكامرون 2 34- المغرب 2 0وفي ما يلي بقية البرنامج :الاربعاء 31 اوت 2022مصر - المغرب (س 16)تونس - الكامرون (س 18)الدور نصف النهائي (الثاني ضد الثالث والاول ضد الرابع)المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالثالدور النهائي