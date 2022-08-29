قفصة: تواصل أشغال إعادة التغليف السطحي لعدد من الطرقات المرقّمة بمختلف المعتمديات

أفاد المدير الجهوي للتجهيز والاسكان بقفصة، عاطف التلمودي، بأن مشاريع اعادة التغليف السطحي بطبقتين لعدد من الطرقات المرقمة متواصلة وقدرت كلفة إنجازها بـ1،8 مليون دينار.





وأضاف التلمودي، في تصريح لـ"وات"، أن هذه الأشغال تشمل الطريق الجهوية عدد 122 من النقطة الكيلومترية 10 إلى النقطة الكيلومترية 20 من معتمدية سيدي بوبكر باتجاه منطقة ام الاقصاب التابعة لها، وبلغت نسبة تقدّمها 60 بالمائة، وذلك في إطار البرنامج السنوي لصيانة الطرقات المرقّمة لسنة 2021.وتجري كذلك إعادة التغليف السطحي للطريق المرقمة بمعتمدية سيدي عيش الى حدود ولاية سيدي بوزيد وعلى مستوى الطريق المحلية عدد 900 بطول 16 كلم، اضافة الى الطريق الفج بمعتمدية السند على مستوى الطريق المحلية عدد 899 وقد بلغت نسبة تقدم انجاز الطريقين 50 بالمائة، وفق ذات المصدر.وأشار الى ان الادارة الجهوية للتجهيز والإسكان ستبرمج استكمال انجاز اشغال التغليف السطحي للطريق المحلية المرقمة 899 السند-الفج على طول 18 كلم بكلفة انجاز تقدّر بحوالي 1،7 مليون دينار، وذلك في اطار برنامج صيانة الطرقات المرقمة لسنة 2022، وهو حاليا في مرحلة اتمام إجراءات الصفقة مع المقاولات على ان تنطلق الاشغال رسميا موفى سبتمبر القادم.