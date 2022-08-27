تطاوين: الاسراع في ارساء هيكلية واضحة وفريق عمل مستقل لاول حديقة جيولوجية في تونس (خبير باليونسكو): الاسراع في ارساء هيكلية واضحة وفريق عمل مستقل لاول حديقة جيولوجية في تونس (خبير باليونسكو)

اختتم، خبراء المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم ( يونيسكو)، مساء امس الجمعة، جولتهم في ولاية تطاوين، التي حلوا بها يوم الاربعاء الماضي، في زيارة عمل تندرج في اطار الاعداد للملف الفني لاول حديقة جيويولجية في البلاد التونسية.





وشملت الجولة الميدانية للخبراء ْمرفوقين باعضاء اللجنة العلمية، بمعتمدية غمراسن، قصر بني غدير، الذي دارت داخله مشاهد احد اهم الافلام، ثم منطقة انسفري التى مازالت تحتوي على الرسوم الجدارية التي يعود تاريخها الى حوالي ثلاثة الاف سنة قبل الميلاد.واختتم الخبراء ومرافقيهم جولتهم داخل قصر بلدية غمراسن اين انتظم لقاء مباشر مع ممثلي عدد من المجتمع المدني وعرض عينات من المنسوجات التقليدية الاصيلة، والتعرف على اكلة "الفطائر" ومدى اشعاعها بالداخل والخارج.وقال الخبير الفرنسي اندري قوراز (André Gurraz)، بالمناسبة في تصريح ل"وات" ان محتوى الجزء الراجع من الحديقة الجيولوجية (بالنظر الى ولاية تطاوين) "مقنع وثري ومهم من حيث قيمته التاريخية والثقافية والعلمية"، داعيا الى العمل على ارساء الهيكلة المناسبة لهذا المشروع والاسراع في تكوين فريق عمل مستقل ومحدود العدد لتهيئة كل متطلبات ارساء ادارته وبرامجه المستقبلية.ومن جهته، اكد منسق ملف ادراج الاكلة التقليدية "الفطيرة" ضمن قائمة التراث غير المادي العالمي سمير الخرشاني ل"وات" ان مشروع الحديقة الجيولوجية "هو على غاية من الاهمية باعتباره مجمع لعدة خصائص ونفائس تراثية في الجهة مادية وغير مادية"، مشيرا الى ان زيارة الخبراء كانت "ناجحة ومناسبة لاطلاعهم على مكونات وخصائص التراث المادي وغير المادي في غمراسن"واشار الى ان ممثلي عديد الجمعيات حضروا اللقاء واكدوا دعمهم للمشروع المنتظر ان تكون له عدة فوائد وايجابيات على الجهة.وكان فريق الخبراء ومرافقيهم قد زاروا طيلة الايام الماضية عدة معتمديات في الجهة، باعتبار ان اكبر جزء من هذه الحديقة يوجد في ولاية تطاوين، على ان يواصلوا اليوم السبت والى غاية نهاية الشهر الجاري زياراتهم الى الجانب الغربي من ولايتي مدنين وقابس قبل لقاء مبرمج مع عدد من المسؤولين على المستوى المركزي.