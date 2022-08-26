بطولة العالم للكرة الطائرة - المنتخب التونسي يستهل غدا مشواره بملاقاة بورتوريكو

يستهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة أكابر غدا السبت مشواره في بطولة العالم، التي تحتضنها بولونيا بالاشتراك مع سلوفينيا من 26 اوت الى 11 سبتمبر، بملاقاة منتخب بورتوريكو لحساب الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى.





ولئن تبدو الترشيحات تصب لصالح الفريق المنافس للفوز بالمباراة باعتباره يعد من أقوى وأبرز منتخبات أمريكا الوسطى والكارايب بجانب العملاق الكوبي، فانّ ذلك لن يمنع أبناء المدرب أنطونيو جاكوب من مجاراة المباراة واللعب بندية من أجل تحقيق المفاجئة وخطف نقاط الفوز.وسيسعى زملاء اللاعب حمزة نقة، انطلاقا من خبرتهم، الى تشريف الراية الوطنية، وأن تكون المشاركة العاشرة لهم في بطولة العالم الأفضل على الاطلاق منذ دورة اليابان 2006 حين أنهى المنتخب مشاركته في المركز 15.وسيعول الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي على خبرة العناصر، المتوجة قبل نحو عام في العاصمة الرواندية كيغالي بالبطولة الافريقية للمرة الحادية عشر، من أجل تقديم مستوى جيد ورفيع يليق بالكرة الطائرة التونسية وسمعتها القارية والدولية.وسيكون لنتيجة المباراة الافتتاحية أمام منتخب بورتوريكو دافعا معنويا هاما للمنتخب الوطني قبل مواجهة منتخب أكرانيا في 29 أوت الجاري ثم صربيا في 31 أوت ، والرفع من سقف الطموحات في البطولة العالمية.وكان المنتخب الوطني التونسي قد باشر تحضيراته واستعدادته لهذا الحدث الرياضي العالمي باجراء عدد من المبارايات الودية مع فرق من القسم الممتاز البولوني على غرار فريق نادي ساستشوا الذي فاز عليه بنتيجة 3 - 2 .وقد اختار الاطار الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب انطونيوجاكوب استدعاء 14 لاعبا للمشاركة في بطولة العالم هم:خالد بن سليمان و رامي بنور وصدام الهميسي وعمر العقربي و سليم مباركي واحمد القاضي والياس القارمصلي و محمد علي بن عثمان وايمن بوقرة وحمزة نقة وياسين عبدالهادي وعلي بنقي والطيب القربصلي و مهدي بن طاهر الذي شارك مع منتخب الاواسط في بطولة امم افريقيا.ويذكر ان الاطار الفني للمنتخب يضم الى جانب جاكوب المساعدين مهدي بن الشيخ و اسكندر الزنايدي و الاطار الطبي المكون من كريم القرندي و اخصائي العلاج الطبيعي يوسف التليلي.27 اوت 2022-س 17.30 : تونس – بورتوريكو29 اوت 2022 س 20.30 : تونس اكرانيا31 اوت 2022- س 17.30 : تونس –صربيا