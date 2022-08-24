التعاون الاجتماعي موضوع لقاء وزير الشؤون الاجتماعية بسفير اليابان بتونس.

تباحث وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ظهر اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، شيميزو شنسوكي SHIMIZU Shinsuke سفير مفوّض فوق العادة لليابان بتونس، حول سبل دعم علاقات التعاون بين تونس واليابان في المجال الاجتماعي والاستعدادات لمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في الفعاليات الموازية لقمة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "تيكاد 8" التي تحتضنها تونس انطلاقا من اليوم.

واستعرض الوزير بالمناسبة مشاريع التعاون القائمة بين الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بخصوص دعم الأنشطة الموجهة للأشخاص ذي الإعاقة ومنح حافلات لفائدة جمعيات عاملة في المجال الاجتماعي ومشاركة إطارات الوزارة في دورات تدريبية باليابان تمحورت حول رعاية تأهيل الأشخاص المعوقين ومقاومة الفقر والتغطية الصحية الشاملة وتنظيم ندوة حول النهوض بالأشخاص المعوقين بتونس بقيادة خبراء يابانيين إلى جانب مشروع تهيئة الضيعة العلاجية بالمركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وتمويل من سفارة اليابان وجمعية شبكة أطفال الأرض.







وتطرق الوزير الى مجالات جديدة لتطوير التعاون الثنائي مع اليابان في مجال النهوض الاجتماعي والاحاطة بالأشخاص ذي الإعاقة مؤكدا أهمية التظاهرة التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة ضمن الفعاليات الموازية لقمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكاد 8 حيث تهدف التظاهرة إلى التعريف بالإمكانيات البشرية واللوجستية المتوفرة لخدمة الأشخاص المعوقين بتونس بما في ذلك التكوين الاستهدافي للمتدخلين الميداني ين واستعمال الوسائل الحديثة في خدمة الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جهته بيّن السفير المفوّض فوق العادة لليابان بتونس ان الصبغة العامة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" هي اجتماعية بالخصوص، مثمنا دور التعاون الثنائي في تحقيق النهوض الاجتماعي وتطوير اليات الإدماج الاجتماعي للمعاقين وتحقيق افضل النتائج في هذا المجال.







وتطرق الوزير الى مجالات جديدة لتطوير التعاون الثنائي مع اليابان في مجال النهوض الاجتماعي والاحاطة بالأشخاص ذي الإعاقة مؤكدا أهمية التظاهرة التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة ضمن الفعاليات الموازية لقمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكاد 8 حيث تهدف التظاهرة إلى التعريف بالإمكانيات البشرية واللوجستية المتوفرة لخدمة الأشخاص المعوقين بتونس بما في ذلك التكوين الاستهدافي للمتدخلين الميداني ين واستعمال الوسائل الحديثة في خدمة الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.ومن جهته بيّن السفير المفوّض فوق العادة لليابان بتونس ان الصبغة العامة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" هي اجتماعية بالخصوص، مثمنا دور التعاون الثنائي في تحقيق النهوض الاجتماعي وتطوير اليات الإدماج الاجتماعي للمعاقين وتحقيق افضل النتائج في هذا المجال.