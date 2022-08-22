بين الخليدية وفوشانة سهرات متنوعة تؤثث ليالي المهرجانات الصيفيّة

تتواصل ليالي المهرجانات الصيفية بكل من فوشانة والخليدية من ولاية بن عروس من خلال مجموعة من العروض المختلفة في مراوحة تتناسب مع اغلب الأذواق بالمنطقتين المتجاورتين.

ففي المهرجان الصيفي بفوشانة يلتقي عشاق المسرح مع عرض مسرحية المايسترو لبسّام الحمراوي، فيما يلتقي احباء الطرب والموسيقى مع الفنانة ناجحة جمّال بفضاء الهواء الطلق ببلدية المكان.



وفي سهرة يوم غد الثلاثاء يكون الموعد في الخليدية مع الفنان محسن الرايس والفنانة نهى رحيم، فيما اختارت هيئة المهرجان الصيفي بفوشانة عرض مسرحية للاطفال بعنوان "قرطاج في القلب" بالمدرسة الابتدائية حي الأمل.وتتواصل السهرات في المهرجان الصيفي بالخليدية ليكون الموعد يوم الاربعاء القادم مع عرض منوّع يجمع بين الشعر والسرد الحكواتي والمرافقة الموسيقية لكل من صالح الطرابلسي، وهدى الدغاري، وسارة السافي، قبل أن يختتم المهرجان الخميس بسهرة الضحك مع الفنان عبد القادر دخيل.اما بقية برامج سهرات المهرجان الصيفي بفوشانة فتكون مع حضرة ليالي زمان يوم الاربعاء بالمدرسة الابتدائية حي الامل، وحفل مغني الراب "جنجون" يوم الخميس، قبل لن يُفسَح المجال يوم الجمعة لعرض مسرحية "راشومون" للطفي العكرمي، والسبت لعرض موسيقي منوّع يقدمه أبناء فوشانة.وخصّصت سهرة الاحد القادم لعرض تنشيطي للاطفال لتستأنف السهرات الفنية مع عبد الرحمان الشيخاوي في سهرة الاثنين، قبل ان يسدل الستار على المهرجان في سهرته الختامية التي يؤثثها كل من الفنانين جلول الجلاصي وميرال التونسية.