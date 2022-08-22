وقفة احتجاجية تصعيدية لعملة شركة البستنة امام مقر ولاية قبلي

نفذ عدد من عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام المدخل الرئيسي لمقر ولاية قبلي قاموا خلالها باشعال العجلات المطاطية ورفع شعارات تنادي بالاسراع بتسوية وضعيتهم المهنية وسداد اجورهم المتخلدة لدى هذه الشركة منذ اكثر من 4 اشهروقال اوضح الكاتب العام للنقابة الاساسية لاطارات واعوان شركة البستنة الهادي لحمر ل"وات" ان هذا التحرك التصعيدي مرده "تعرض العملة المعتصمين بالمدخل الغربي لمدينة قبلي وبمنطقة العرقوب جنوبي مدينة دوز الى محاولتي دهس متتاليتين خلال الاسبوع الماضي من قبل شاحنات نقل محروقات"، وفق قوله.وبين لحمر انه تم انطلاقا من اليوم العودة لمنع شاحنات نقل المواد البترولية والمعدات من الوصول الى حضائر الانتاج المنتصبة غربي مدينة الفوار وذلك بالتوازي مع التحركات الاحتجاجية امام مقر الولاية والاعتصامات التي تنفذ بمفترق معهد الدراسات التكنولوجية بقبلي ومنطقة العرقوب جنوبي مدينة دوز.واضاف ان ذلك ياتي لمزيد الضغط على السلط الجهوية والمركزية من اجل الاسراع بايجاد تسوية نهائية لملف شركة البيئة الغراسات والبستنة تنطلق عبر صرف اجور العملة المتخلدة لدى هذه الشركة منذ اكثر من 4 اشهر ثم توفير الاعتمادات الكافية التي تمكنها من تنفيذ برنامجها الوظيفي