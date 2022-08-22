مباراة اعدادية: فوز النادي الافريقي برباعية نظيفة على فريق مكوّن من أفارقة جنوب الصحراء

فاز النادي الافريقي امس أالأحد برباعية نظيفة على فريق مكونّ من أفارقة جنوب الصحراء، في اطار استعدادات أبناء باب الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وجاءت أهداف النادي الافريقي في اللقاء الذي أقيم في حديقة منير القبايلي عن طريق نادر الغندري في الدقيقة 26 و حمدي العبيدي في الدقيقة 49 و يوسف سنانة في الدقيقة 75 و مهدي الوذرفي الدقيقة 90.