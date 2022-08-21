قفصة: هيئة مهرجان أميرة المناجم بالمظيلة تكشف عن برنامج الدورة 33

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كشفت هيئة إدارة مهرجان "أميرة المناجم" بالمظيلة، من ولاية قفصة، في دورته 33 خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأحد بالمنتزه، عن برنامج هذه الدورة التي ستنطلق بداية من يوم غد الإثنين وتتواصل فعالياتها إلى غاية 28 أوت الجاري وتنظمه جمعية "شمل الذاكرة والمحافظة على التراث المنجمي"، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة.وتتضّمن هذه الدورة برمجة متنوعة تجمع بين الموسيقى والمسرح وعروض تنشيطية موجهة للاطفال. وسيكون جمهور مهرجان "أميرة المناجم" بالمظيلة، يوم الافتتاح على موعد مع سهرة فنية ستحييها الفنانة مريم الدزيرية ومغني الراب "ديدجي كوستا".وقد أفاد شفيق روابح، مدير مهرجان أميرة المناجم بالمظيلة، بأن من بين العروض المبرمجة خلال هذه الدورة، حفلة فنية لمغني الراب "كازوا" وعرض مسرحي بعنوان "المايسترو" للممثل بسام الحمراوي وعرض مسرحي موجه للأطفال بعنوان "أوليس في بلاد العجائب"، إضافة إلى عرض تنشيطي "عمو سهيل".وأضاف أنه تم كذلك برمجة عرض فني من إنتاج ابن الجهة، رياض اليونسي، بعنوان "الزاوية" وعرض مسرحي بعنوان "الخادمات" للممثل المسرحي جمال ساسي، في حين سيكون حفل الاختتام مع عرض فني للفنانتين إيمان الشريف وآمنة فاخر.وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أشار شفيق روابح إلى وجود عديد الصعوبات التي اعترضت هيئة مهرجان أميرة المناجم بالمظيلة خلال الاعداد لهذه الدورة، من بينها صعوبات مالية لعدم وجود الدعم اللازم مما كان سيؤدي في فترة ما إلى إلغاء هذه الدورة، مضيفا ان المنحة التي خصصتها وزارة الثقافة ضعيفة وتقدر ب 6500 دينار.