قيس اليعقوبي مدربا جديدا لهلال الشابة


Publié le Jeudi 18 Août 2022 - 12:20قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلن هلال الشابة التعاقد مع المدرب قيس اليعقوبي للاشراف على تدريب أكابر فريق كرة القدم في الموسم الجديد.


وقال هلال الشابة في بيان على صفحته الرسمية "بعد التواصل مع العديد من الأسماء الكبيرة على الساحة التدريبية المحلية، وقع الاتفاق في النهاية مع المدرب قيس اليعقوبي، للإشراف على العارضة الفنية لهلال الشابة في الموسم المقبل".

كما بيّن هلال الشابة في ذات البيان أنّه يواصل في بذل الجهود للتعاقد مع أكثر من لاعب محلي وأجنبي، دخلت معهم إدارة هلال الشابة، في مفاوضات مباشرة.

يذكر أنّ آخر تجربة تدريبية لقيس اليعقوبي كانت في الجزائر مع فريقي شبيبة السوارة و من بعده شباب قسنطينة.


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