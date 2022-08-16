سيدي بوزيد: الاحتفاظ بوكيل ومسيّر مقطع حجارة وعدد من المسؤولين الجهويين من أجل الاستيلاء على المال العام

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بوكيل ومسيّر مقطع حجارة على ملك الدولة وإحالة عدد آخر من المسؤولين الجهويين بسيدي بوزيد في حالة تقديم، وذلك على خلفية مواصلة استغلال مقطع حجارة على ملك الدولة تم فسخ عقد كرائه من طرف وزير أملاك الدولة منذ أواسط عام 2021 و صدرت في شأنه قرارات اخلاء وإيقاف نشاط لم تنفذ ذلك إلى حد الآن، بحسب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي.وأشار غنيمي، في تصريح لـ"وات"، إلى انه بإحالة المحضر على المحكمة قرّرت فتح بحث تحقيقي ضد كل المشتبه بهم من أجل الاستيلاء على المال العام، و استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و التي تضر بالإدارة وتخالف التراتيب المنطبقة قانونا والمشاركة في ذلك كل من أجل فعل يجرمه القانون.