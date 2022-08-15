الاقتصاد التونسي ينمو بنسبة 8ر2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022


Publié le Lundi 15 Août 2022 - 10:32قراءة: 0 د, 12 ث
      
سجل الاقتصاد التونسي، على أساس سنوي، نموا بنسبة 8ر2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 وذلك بفضل ارتفاع نسق نمو قطاع الخدمات بنسبة قاربت 2ر5 بالمائة، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.

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