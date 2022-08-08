وزارة المرأة تصدر دليلا حول مراكز الخدمات والتعهّد بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ

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أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن دليلا حول "مراكز الخدمات والتعهّد بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ" وذلك باللغات العربية والفرنسية والانقليزيّة، وفق ما أعلنته الوزيرة آمال بلحاج موسى.ويُعدّ هذا الدليل آليّة عمل لفائدة المتدخلين في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف من هياكل حكوميّة ومكوّنات المجتمع المدني تُساهم في تيسير العمل التنسيقي بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل لفائدة الضحايا.ويتضمن الدليل الذي جاء في شكل كتيّب، كافة المعطيات حول توجيه النساء والفتيات ضحايا العنف نحو المؤسسات المختصّة في التعهّد بالنساء ضحايا العنف، ويحتوي خارطة مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف في مختلف الجهات.ويأتي اصدار الدليل في وقت احدثت فيه الوزارة 5 مراكز جديدة بجندوبة والقيروان وقابس وتوزر وتطاوين، إلى جانب قائمة في مراكز الاستقبال والإنصات والتوجيه وفضاءات الإنصات بالمندوبيّات الجهويّة.كما يُعرّف الدّليل بالخطّ الأخضر للإصغاء والإرشاد وتوجيه النساء ضحايا العنف 1899 والخطّ الأخضر للإنصات والإحاطة النفسيّة والتوجيه 1809 وبمختلف الخدمات التي يُؤمّنها الخطّان لفائدة النساء ضحايا العنف.وجدير بالذكر، أن وزارة المرأة شرعت في التعريف بمراكز التعهّد بالنساء من خلال ارسال ارساليات قصيرة عبر الهاتف الجوال الى العموم تحثّهم على الانخراط في جهود مكافحة العنف المسلّط ضد النساء .