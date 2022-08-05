وزيرة التجهيز :موفى 2022 نهاية اشغال الطريق السيارة قابس مدنين وبداية سنة 2023 دخولها حيز الاستغلال

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اعلنت وزيرة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، سارة الزعفراني، عن انتهاء اشغال كامل الطريق السيارة قابس مدنين التي بلغت نسبة تقدم اشغالها 90 بالمائة هذه السنة على ان تكون وظيفية خلال الثلاثي الاول من سنة 2023 التي سيكون فيها ايضا نظام الاستخلاص وظيفياودعت الوزيرة، خلال متابعتها اليوم الجمعة، لتقدم الاشغال على مستوى نقطة لصيفر بولاية مدنين، المواطنين الى تغليب المصلحة الوطنية واحترام القانون وتدارك كل التعطيلات التي شهدها هذا المشروع منذ سنة 2014، حتى يكون جاهزا للاستغلال.وذكرت ان برمجة اشغال جديدة من اضافة ممرات علوية او محولات لم تكن مدرجة في الدراسة اثر على سير الاشغال وتقدمها وعلى حصول كل هذا التاخير لذلك من الضروري اليوم الاسراع في تدارك هذه التعطيلات والتقدم في الانجاز حتى يرى هذا المشروع الوطني النور وتصبح كامل الطريق السيارة قابس راس جدير وظيفية بعد ان دخل قسط مدنين راس جدير حيز العمل.وحسب معطيات تم تقديمها بالمناسبة فان الطريق السيارة قابس مدنين تمتد على طول 84 فاصل 320 كلم بكلفة 550 مليون دينار انطلقت اشغال انجازها على اربعة اقساط منذ سنة 2014 متضمنة 12 جسرا كبيرا على اودية وو7 جسور تحتية واثنين من الجسور التحتية على السكة الحديدية و107 منشات مائية صغرى الى جانب 5 محولات و4 محطات استخلاص و4 فضاءات خدمات واستراحة.وقد شهدت هذه الطريق تعطيلات منها العقارية واخرى لاعتراضات المواطنين من اجل انجاز محولات وممرات علوية ومنع المقاول من القيام باشغاله.