بنزرت: متابعة تقدّم اجراءات إحداث مؤسسة مختصة في صناعة الكوابل بالمنطقة الصناعية بغزالة بطاقة تشغيلية تناهز 3200 موطن شغل

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انتظمت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية بنزرت، جلسة قطاعية خصّصت لمتابعة تقدّم الإجراءات الإدارية والقانونية المستوجبة لبعث وحدة صناعية مختصة في صناعة الكوابل تابعة لمجمع "بي اس زاد تونيزي الكترونيك" بفضاء المنطقة الصناعية بمعتمدية غزالة.وجدّد والي بنزرت، سمير عبد اللّاوي، لدى إشرافه على الجلسة، حرص مختلف الهياكل على دعم واحاطة مثل هذه الاستثمارات، وفض مختلف الإشكاليات التي تعترضها، والتنسيق مع المصالح المركزية لضمان إنجازها، وتوفير الظروف الملائمة لتشجيع الباعثين على الانتصاب في جميع مناطق الجهة وخاصة منها المعتمديات ذات الأولوية على غرار معتمدية غزالة.من جانبها، أشارت رئيسة بلدية غزالة، نسيمة المشرقي، الى ان مصالح البلدية تولت من جانبها توفير الاطار الملائم لاصحاب المجمع الصناعي للانطلاق في الإنجاز الفني للمشروع بالمنطقة.من جهتهم، أكد الحضور من ممثلي المجمع الصناعي، بالمناسبة، تمسّكهم وحرصهم على إنجاز الوحدة الصناعية بمعتمدية غزالة.هذا وينتظر ان يشغل مشروع المؤسسة الصناعية، المزمع إنجازها بالمنطقة الصناعية بغزالة والمختصة في صناعة كوابل مختلف الاليات الميكانيكية والالكترونية سواء منها السيارات والشاحنات، ما لا يقل عن 3200 شخص في غضون السنة الأولى من انطلاق عملها باستثمارات أولية تقدّر بـ100 مليون دينار، علما أن مجمع "بي اس زاد تونيزي الكترونيك" يضم 3 وحدات صناعية في كل من قصر هلال، وبوحجر وبنان من ولاية المنستير ، وينتصب المجمع الرئيسي بكل من المانيا والبانيا وتشيكيا.يذكر ان جلسة عمل قد سبقت جلسة اليوم وجمعت ممثلي المجمع الصناعي ومصالح بلدية غزالة وممثلي الإدارات الفنية الجهوية المتداخلة بإشراف المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، وتناولت مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية المحلية والجهوية التي من شانها ضمان اندماجية المشروع في محيطه وانطلاق إنجازه في القريب العاجل.