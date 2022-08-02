المشاريع الثقافية بجبل سمامة محور اهتمام الإعلام التشيكي

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يعتبر المركز الثقافي جبل سمامة بولاية القصرين أحد أهم المشاريع الثقافية المتفردة وقد لفت إليه الأنظار من داخل تونس وخارجها .هذا المشروع الثقافي الذي أنشأه الفنان عدنان الهلالي في ظروف أمنية واجتماعية واقتصادية صعبة، ساهم في إحداث حركية في المنطقة والترويج للمنتوجات المحلية والتعريف بإبداعات سكّان الجبل بالأساس.وقد اختارت وسائل الإعلام البلجيكية، وتحديدا القناة الأولى التشيكية "بريما"، والإذاعة الوطنية التشيكية تصوير برنامج وثائقي يُروّج للسياحة في المناطق التونسية الداخلية، والتعريف بالمركز الثقافي الجبلي . وفي هذا الإطار حل الخميس الماضي فريق إعلامي رافقه السفير التشيكي المعتمد بتونس "يان فيتشيتال".وأوضح عدنان الهلالي بهذا الخصوص أن برنامج القناة الأولى التشيكية وضع تصوّره في شكل مغامرة سياحيّة لعائلة تشيكية متكوّنة من أب وأم وطفلتين. وهذه الأسرة تجوب العالم وتعرّف التشيكيين بخصوصيات كل بلد وحلّت هذه المرّة ببلادنا. وقد تمّ الاختيار على المركز الثقافي الجبلي سمّامة ركحا لهذا البرنامج الطريف الذي يحظى بمتابعة كبيرة في تشيكيا.كما تولّى الوفد الإعلامي بالمناسبة تخصيص تغطية خاصة بمشروع قصر الحلفاء الذي ترعاه وكالة التعاون التشيكيّ ويتمثل في إنجاز معلم فنّيّ حرفي يحتفي بحرفة الحرفاء وبالحصيرة البربريّة. وأشار إلى أن هذا المشروع حاليا في لمساته الأخيرة بعد ان أدخل عليه المهندس المشرف تعديلات معمارية نظرا لوجوده على هضبة عالية تهبّ عليها رياح قويّة وهو ما يتطلب تعزيزات لضمان ديمومة المشروع وصموده في وجه العوامل الطبيعيّة غير الملائمة.وأفاد الهلالي أن الفريق الإعلامي التشيكي خيّر الترويج للسياحة التونسية انطلاقا من جبل سمامة الذي أصبح رمزا للمقاومة والحياة. وقال إن هذا الفريق الإعلامي انبهر بالعمل المنجز على هضاب سمّامة وبمشروع المركز الثقافي الجبلي الذي يعمل في ظروف خاصة جدا لكنه يقدّم رسائل إنسانية وثقافية صارت تجد لها صدى في الإعلام العالميّ.وتتنزّل هذه الزيارة، بحسب المصدر ذاته، في إطار سعي تشيكيا لانفتاح سياحيّ على الداخل التونسي الثري خاصّة وأن إقبال السياح التشيكيّين على بلادنا في تزايد وتجاوز الثلاثين ألف سائح في مفتتح هذا الموسم الصيفي وفق تأكيده.