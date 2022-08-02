منوبة: انتهاء موسم الحصاد وتجميع أكثر من 242 ألف قنطار من الحبوب 88 بالمائة منها قمج صلب

بلغت الكميات المجمعة من الحبوب في ولاية منوبة إلى حدود يوم 25 جويلية الجاري، 242156 قنطارا، وذلك بعد انتهاء حصاد المساحات المزروعة خلال هذه السنة والبالغة 36860 هكتارا، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهةوتتوزع الكميات المجمعة، وفق نفس المصدر، على 213333 قنطارا من القمح الصلب بنسبة 88 بالمائة، و 21046,6 قنطارا من القمح اللين، و7700 قنطار من الشعير، و76 قنطارا من مادة الترتيكال، فيما تتواصل عمليات التجميع بمختلف المراكزوتم اجلاء كمية 154744 قنطارا في نفس الفترة، فيما بلغت الكمية المخزنة بالهواء الطلق 5308 قنطار، وذلك من الكمية المقدر انتاجها لهذا الموسم والمحددة ب722370 قنطارا بين قمح صلب ولين وشعير وترتيكال وبمعدل مردود حوالي 20 قنطارا بالهكتار، وفق تقديرات مصالح المندوبية الأولية.ويجري تجميع الكميات المنتجة الى مراكز التجميع بالجهة والبالغ عددها 5 مراكز بطاقة خزن قدرت باكثر من 269000 قنطار، ومركزي بذور الاكثار بمنوبة وطبربة البالغة طاقة خزنهما حوالي 240000 قنطار.