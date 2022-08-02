بنزرت: تنفيذ 1642 عملية مراقبة خلال شهر جویلیة الماضي وحجز واعادة ضخ 12750 كلغ من السكر المدعم ضمن المسالك القانونية

تولت الفرق الرقابیة بالإدارة الجهویة للتجارة ببنزرت تنفيذ 1642 عملية تفقد ورقابة للفضاءات التجارية خلال شهر جویلیة المنقضي، بحسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي "وات"وبين البجاوي انه تم تسخير 73 فریقا رقابیا، عدد منها معزز بالأسلاك الأمنیة والدیوانیة، وذلك في إطار تنفیذ البرنامج الخصوصي للتحكم في الأسعار الذي وضعته وزارة التجارة وتنمیة الصادرات، ولاحظ ان عمليات التفقد والمراقبة افضت الى تحریر 301 محضر بحث تركزت خاصة على قطاعات الخضر والغلال حيث تم تحرير 59 محضر بحث (24 محضرا من أجل الزیادة غیر القانونیة في الأسعار و35 محضرا من أجل عدم اشهار الأسعار ومحضرا من أجل مسك واستعمال آلة وزن غیر موسومة)وتم في قطاع المواد الغذائیة وخاصة المواد المدعمة تحرير 105 محاضر بحث (28 محضرا من أجل البیع بأسعار غیر قانونیة والزیادة غیر القانونیة في الأسعار و10 محاضر من أجل غياب الفوترة و44 محضرا من أجل عدم اشهار الأسعار ومحضرين من أجل الإخلال بتراتیب الدعم وإخفاء بضاعة)، بينما تم في قطاع الدواجن تحریر 30 محضر بحث (12 محضرا من أجل الزیادة غیر القانونیة في الأسعار والفوترة، و16 محضرا من أجل عدم اشهار الأسعار)، وتم في قطاع التبغ تحریر 34 محضر بحث (21 محضرا من أجل الزیادة غیر القانونیة في الأسعار و13 محضرا من أجل عدم اشهار الأسعار)، وفق ذات المصدر.یذكر أن فرق المراقبة الإقتصادیة قامت خلال شهر جویلیة المنقضي بحجز فعلي لكمیة من السكر المدعم تقدر ب 12750 كلغ لدى 03 تجار جملة تولوا الاتجار فيها بطرق غير قانونية، حيث تمت إعادة ضخها بالمسالك القانونية مع منع أحدهم من التزود مستقبلا بهذه المادة مع اقتراح غلق للمحل.