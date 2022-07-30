تصفيات امم افريقيا 2024- تاجيل مقابلات سبتمبر الى مارس 2023


Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 20:38قراءة: 0 د, 59 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم السبت، ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل إلى مارس 2023.


وياتي هدا القرار لتمكين ممثلي القارة الخمسة المتأهلين للمونديال (تونس والسنغال والكاميرون وغانا والمغرب ) من اجراء مباريات دولية ودية والاستعداد كاحسن ما يكون لمونديال قطر.



وفيما يلي الرزنامة الجديدة للمقابلات :
- من 20 إلى 28 مارس 2023 : الجولتان الثالثة والرابعة
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- من 12 إلى 20 جوان2023 :مباراة الجولة الخامسة.
من 4 إلى 12 سبتمبر 2023: مباراة الجولة السادسة والاخيرة .


ويذكر ان المنتخب التونسي يحتل صدارة المجموعة العاشرة في التصفيات برصيد 4 نقاط بفوز على غينيا الاستوائية 4-0 وتعادل مع بوتسوانا 0-0 متقدما على كل من ليبيا وغينيا الاستوائية (3 نقاط لكل منهما) وبوتسوانا (1 نقطة واحدة).

ويستضيف المنتخب التونسي في الجولة الثالثة نظيره الليبي قبل ان يواجه نفس المنافس في الجولة الرابعة خارج تونس ثم يحل ضيفا في الجولة الخامسة على منتخب غينيا الاستوائية على ان يختتم التصفيات باستضافة المنتخب البوتسواني.

وتجدر الاشارة الى ان نهائيات كاس امم افريقيا ستقام خلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2024 بعد ان كانت مقررة من 23 جوان الى 23 جويلية 2023.


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