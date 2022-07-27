اجتماع بين رئيس جامعة كرة القدم والمدير الفني الوطني يبحث مواضيع تهم الموسم الرياضي القادم


Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 20:48 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تم الاتفاق على الاستغناء عن نظام البطولات المصغرة، المعتمدة بالنسبة لصنف الاكابر خلال فترة انتشار "فيروس كورونا"، والعودة إلى النظام العادي للمسابقات بالنسبة لبطولات الرابطة المحترفة الثانية والهواة مستوى أول وثان والرابطات الجهوية وذلك خلال اجتماع وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم صباح امس الثلاثاء، بمقر الجامعة بالصغير زويتة المدير الفني الوطني وذلك حسب ما جاء في بلاغ للجامعة.


كما تقرر دعوة المدربين والمديرين الفنيين لنوادي الرابطة المحترفة الأولى لتقييم نظام البطولة الذي وقع الاعتماد فيه على مرحلتي التتويج وتفادي النزول وتقديم التوصيات المناسبة والتصورات الممكنة التي يرونها لشكل بطولة الموسم الرياضي 2022-2023 وبقية المواسم الموالية.

​ وتم الاتفاق ايضا على ان تواصل الإدارة الفنية الوطنية التنسيق مع الإطار الفني للمنتخب الوطني للأكابر، في ما يتعلق بإعداد برنامج التحضيرات لكأس العالم قطر 2022 وكذلك كأس إفريقيا للأمم الكوت ديفوار في جانفي 2024، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تأجيل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مباراتي الذهاب والإياب ضد المنتخب الليبي لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المبرمجة لشهر سبتمبر 2022.

كما سيتم النظر في إمكانية مواصلة تجربة اجراء مباريات الفريق ال"رديف"، في شكل بطولة موازية للرابطة المحترفة الأولى بنفس عدد الفرق أو ادماج النوادي التي لها رصيد بشري واسع من اللاعبين وتتوفر على الإمكانيات اللوجستية والمادية في بطولة الرابطة المحترفة الثانية أو الهواة مستوى أول.

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