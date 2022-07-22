تنسيقية جمعيات من المجتمع المدني تعلن عن توفير قرابة 4000 ملاحظ لتغطية كامل مسارالاستفتاء بكافة الدوائر الانتخابية

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اعلنت تنسيقية مجموعة من جمعيات المجتمع المدني المعنية بملاحظة الانتخابات والاستفتاء عن توفير قرابة 4000 ملاحظ وملاحظة تم تدريبهم لتغطية كامل مسار الاستفتاء بكامل الدوائر الانتخابية في مختلف الجهات .ووفق ما تم تقديمه خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بالعاصمة، تعمل هذه الجمعيات في شكل تنسيقية منذ الانتخابات البلدية سنة 2018، وهي جمعية ابصار، ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، وائتلاف اوفياء، وشبكة مراقبون، والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والمركز التونسي المتوسطي.واشارت رئيسة شبكة "مراقبون" رجاء الجبري خلال هذه الندوة ،ان هذه الجمعيات الشريكة قد انشات صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " الفايسبوك" تحت عنوان "ملاحظة استفتاء 2022" لنشر مخرجات عمليات الملاحظة التي تقوم بهاواوضح رئيس جمعية ابصار محمد المنصوري ان هذه المبادرة تندرج في اطار شراكة تهدف الى ملاحظة العملية الانتخابية بشكل محايد وباعتماد منهجيات واضحة وموضوعية مبينا انه تم تقسيم الادوار بين مختلف الجمعيات المكونة للتنسيقية باعتبار التخصص وتنظيم التواصل لضمان التكاملوقدمت هذه التنسيقية خلال هذه الندوة ، مشاريعها فيما يخص مختلف مراحل مسار استفتاء 2022، انطلاقا من تسجيل الناخبين وصولا الى النزاعات المتعلقة بالنتائج حيث تقوم جمعية "ابصار" بملاحظة حملة الاستفتاء على مدى 22 يوما عبر نشر 61 ملاحظا وملاحظة (20 بالمائة منهم من ذوي الاعاقة ) في جميع الدوائر الانتخابية .واطلق "ائتلاف اوفياء" في اطار عمل هذه التنسيقية ،حملة رصد موسعة لوسائل الاعلام (خلال فترة ماقبل الحملة وحملة الاستفتاء) لتغطية 6 قنوات تلفزية و8 اذاعات و5 صحف و5 مواقع الكترونية وذلك عبر فريق مكون من 17 صحفيا ،كما يعمل ائتلاف اوفياء على قياس ورصد خطاب الكراهية بمختلف اشكاله على وسائل التواصل الاجتماعي عبر فريق متكون من 6 تقنيين.اما شبكة مراقبون فتقوم بملاحظة فترة تسجيل الناخبين وحملة الاستفتاء من خلال نشر 600 مشرف الى جانب ملاحظة يوم الاقتراع للاستفتاء عبر شبكة من الملاحظين اعتمادا على منهجية الجدولة الموازية للاصوات او ما يسمى كذلك بالفرز السريع للاصوات .من جهتها تقوم المنظمة التونسية للدفاع عن الاشخاص ذوي الاعاقة وفق ما افاد به اعضاء التنسيقية بملاحظة يوم الاستفتاء اعتمادا على مقاربة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بهدف تقييم مدى تطبيق احترام مبدا الشمولية والنفاذ للعملية الانتخابية في حين تقوم جمعية شباب بلا حدود بملاحظة يوم الاستفتاء من خلال نشر 360 ملاحظ متنقل في 12 ولاية (تونس واريانة وبن عروس ومنوبة وباجة وصفاقس والكاف وبنزرت وقابس ومدنين وجندوبة وتوزر ).ويلاحظ مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية وفق ما افاد به اعضاء هذه التنسيقية ، فترة تسجيل الناخبين من خلال نشر 48 منسقا بكامل جهات الجمهورية الى جانب ملاحظة كامل النزاعات الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء وذلك من خلال نشر 24 خبيرا قانونيا..اما المركز التونسي المتوسطي فيقوم بملاحظة يوم الاستفتاء اعتمادا على مقاربة النوع الاجتماعي وذلك بتركيز 360 ملاحظ موزعين على المناطق الريفية بولايات تطاوين ومدنين والقصرين وقفصة وسيدي بوزيد وقبلي وتوزر وجندوبة وسليانة وتهدف هذه الملاحظة الى تقييم مشاركة المراة في الاستفتاء بالوسط الريفي .