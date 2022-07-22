المغنية "نومسيبو زيكودي" من قرطاج: "فخورة بصعودي على ركح قرطاج وسأغني أيضا لجمهور كأس العالم قطر 2022"

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كشفت المغنية الجنوب إفريقية "نومسيبو زيكودي"، صاحبة الأغنية الشهيرة "جيروساليما"، التي ستلاقي جمهور قرطاج مساء غد، عن تلقيها دعوة من قبل لجنة تنظيم كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، للغناء ونشر الفرح في هذا المحفل الكروي العالمي.جاء ذلك في ندوة صحفية عقدتها هذه المغنية بالمسرح الروماني بقرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، أمس الخميس 21 جويلية للحديث عن برنامج حفلها الذي ستحييه يوم 23 جويلية الحالي على ركح المسرح الروماني بقرطاج ضمن فعاليات الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي (14 جويلية - 20 أوت 2022).وعبرت "نومسيبو زيكودي" عن سعادتها بوجودها في تونس وعن فخرها بالصعود على ركح المسرح الروماني بقرطاج لإحياء إحدى سهرات هذا المهرجان العريق.ووعدت "نومسيبو زيكودي" جمهورها بأجواء احتفالية تهتز على إيقاعات أغانيها مدرجات المسرح الروماني بقرطاج، وأهمها رائعتها "جيروساليما" التي حصدت أكثر من نصف مليار مشاهدة على يوتيوب في أقل من عامين منذ إطلاقها سنة 2020.وقالت :"أدرك جيدا أن الجمهور التونسي عرفني من خلال أغنية "جيروساليما" وأنا على يقين أنه سيعرفني في أغانٍ أخرى ستعجبه كثيرا". وأضافت "أعتبر تونس بلدي الثاني وأتطلع إلى أن تكون انطلاقتي منها نحو العالم العربي". وعبرت عن اعتزامها المكوث بتونس أياما أخرى لاكتشاف جمالها.وتحدثت "نومسيبو زيكودي" عن ظروف إنتاج أغنيتها الشهيرة "جيروساليما"، مشيرة إلى أنها تزامنت مع بداية انتشار جائحة كورونا وفرض إجراءات الحجر الصحي في كثير من دول العالم. وعبرت عن سعادتها بنجاح هذه الأغنية وانتشارها سريعا في العالم، لافتة إلى أن "جيروساليما" اكتسحت قلوب الناس لأنها تبعث على الأمل والحب.وستحيي الفنانة "نومسيبو زيكودي" سهرة مشتركة مع نجم البوب "كاديبوستاني" يوم 23 جويلية بالمسرح الروماني بقرطاج، حيث ستقدّم للجمهور التونسي أغنيتها العالمية المتفرّدة جيروساليما" (القدس) التي اجتاحت شبكة الأنترنت سنة 2020 مع بداية انتشار فيروس "كوفيد 19"، ففكت الحصار والعزلة عن سكان العالم وجعلتهم يرقصون على أنغام موسيقاها ويبتسمون مرّة أخرى بعد إجراءات الحجر الصحي الشامل المعلنة في مختلف دول العالم للحدّ من انتشار الوباء.وقد أصبحت "جيروساليما" الأغنية المفضلة للجميع ممن شاركوا الرقص على إيقاعات هذه الأغنية المبهجة منهم ممرضّون في مستشفيات فرنسية وجنود في غانا ورجال إطفاء في تركيا، وكذلك نجم كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو والفنانة الأمريكية "جانيت جاكسون"...لمح