الفنان صابر الرباعي ينطلق في جولته الفنية بافتتاح الدورة الثانية لمهرجان أم الزين الدولي بجمال

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افتتح أمير الطرب العربي صابر الرباعي الدورة الثانية لمهرجان أم الزين الدولي بجمال مساء أمس بالملعب البلدي بجمال بولاية المنستير وسط حضور جماهيري غفير من ولاية المنستير والولايات المجاورة لها.وأعلن صابر الرباعي عن سعادته بأن تنطلق جولته الفنية خلال هذه الصائفة من مدينة جمال قائلا "ليس هناك أجمل من افتتاح هذا المهرجان الدولي" الذي تنظمه جمعية مهرجان أم الزين للتراث الشعبي بجمال بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وأحد المستشهرين من أبناء جمال.وسيكون لصابر الرباعي موعد ثان مع جمهور مهرجان قرطاج الدولي إلى جانب اتصالات جارية مع هيئات مهرجانات قرقنة وصفاقس وقفصة حسب ما أفاد خلال تصريح صحفي. وبيّن أنّه خفض من الكلفة الحقيقية لعرضه مع المحافظة على حدّ أدنى مناسب للمهرجانات وللفنّان تماشيا مع "الظروف الحالية بعد جائحة كورونا".وشنف الفنّان صابر الرباعي آذان جمهوره بكوكتال متنوع من أغانيه القديمة مثل "مزيانة" و"صيد الريم" و"أتحدى العالم" و"أعز الحابيب" و"عشيري الغالي" وما تبكيش" و"يا ليله" وشافوني لحالي سألوني البشر" و"ألف سلامة عليك" و" الطفلة العربية"، والجديدة "ورحمة قلبي" مع أغنية "حبي يتبدل يتجدد" للفنّان الهادي الجويني وأغان من التراث مثل "أم الزين الجمالية ". وكان العرض رائعا فيه تناغم تام بين الفنان صابر الرباعي والجمهور منذ بداية العرض إلى نهايته.وتتميز محطات الدورة الثانية لمهرجان أم الزين الدولي بتنوعها وثرائها واستجابتها للانتظارات، وقد أفاد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية شكري التليلي أن المندوبية ستسعى لمعاضدة جهود الجمعية القائمة على هذا المهرجان ومختلف المهرجانات والتظاهرات الصيفية بولاية المنستير حسب الإمكانيات المتاحة.وتتواصل فقرات المهرجان السبت المقبل مع مسرحية "المايسترو" لبسام الحمراوي، ويوم 28 جويلية مع عرض "الزيارة" لسامي اللجمي، والعرض الشبابي "سنفرة" يوم 30 جويلية الجاري، وعرض النسائي الاستثنائي يوم غرة أوت " Elle "لرحمة بن عفانة، ونوردو يوم 3 أوت 2022، ويلاقي الجمهور يوم 6 أوت مرتضي الفتيتي على أن يختتم المهرجان يوم 8 أوت مع عرض للفنّان التونسي الكبير لطفي بوشناق حسب ما أكده مدير مهرجان أم الزين الدولي محمّد الخضرواي.