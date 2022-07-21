بطولة العالم لالعاب القوى - 3000 م موانع - مروى بوزياني في المركز التاسع


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 10:02 قراءة: 0 د, 15 ث
      
انهت العداء ة التونسية مروى بوزياني نهائي سباق 3000 متر ببطولة العالم لالعاب القوى "اوريغون" بالولايات المتحدة الامريكية في المركز التاسع بتوقيت 09:20.92 .


وفازت الكازاخستانية نورا جيروتو بهذا السباق بتوقيت 8 د و53ث و02 بالمائة متقدمة على الاثيوبيتين ووركوا غيتاشو (8د و54ث و61) وميكيديس ابيبي (8د و56ث و08)


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250125



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الخميس 21 جويلية 2022 | 22 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:20 19:37 16:16 12:33 05:16 03:31
Babnet
33°
 Babnet34° Babnet % 46 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2635°-2636°-2637°-2738°-28
  • Avoirs en devises
    23766,2

  • (20 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,22700 DT        1$ =3,14232 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 juil)   903,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   