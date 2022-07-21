بطولة العالم لالعاب القوى - 3000 م موانع - مروى بوزياني في المركز التاسع

انهت العداء ة التونسية مروى بوزياني نهائي سباق 3000 متر ببطولة العالم لالعاب القوى "اوريغون" بالولايات المتحدة الامريكية في المركز التاسع بتوقيت 09:20.92 .وفازت الكازاخستانية نورا جيروتو بهذا السباق بتوقيت 8 د و53ث و02 بالمائة متقدمة على الاثيوبيتين ووركوا غيتاشو (8د و54ث و61) وميكيديس ابيبي (8د و56ث و08)