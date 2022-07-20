وزير الشؤون الاجتماعية: قريبا، سيتم إحداث مركز دولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة بتونس

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أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الأربعاء، أنّه سيتم قريبا إحداث مركز دولي للنهوض بالأشخاص ذوى الاعاقة بتونس سيحتضنه مركز "بسمة "سابقا.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش تدشين المركز الجهوي للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي تمت إعادة تهيئته بتكلفة قدرت ب400 الف دينار، أن المركز الدولي المزمع إحداثه بعد تشخيص الصعوبات التى يعانيها ذوي الاعاقة في تونس، سيستوعب كل المراكز المختصة في العناية بذوي الاحتياجات الخصوصية وكل المربين المختصين الذين يعانون من أشكال التشغيل الهش مقدّرا أن نسبة ادماج المعوقين فى الحياة العملية ما زالت ضعيفة جدا.وبين الزاهي أن المقر الجديد للمركز الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، سيمكن من تحسين ظروف العمل وإسداء خدمات متطورة مؤكدا أنه سيتم قريبا أيضا بناء مقر جديد للصندوق الوطنى للتأمين على المرض بالجهة مبينا في هذا السّياق أن "الكنام" يمتلك قطعة ارض بمدينة باجة وسيتم في مجلس الادارة القادم المصادقة على مشروع بناء ادارة مقره الجديد لتوفير كل ظروف الراحة للاعوان والمواطنيين وتحسين الخدمات.واعتبرت رئيسة المركز الجهوى للتقاعد والحيطة الاجتماعية بباجة، هالة فرجاني السعيدي، في تصريح ل"وات"، أن المركز الجديد سيمكن من تقديم خدمات أكثر جودة .وقال الرئيس المدير العام للصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية كمال المدوري في تصريحه لـ "وات"، أن تهيئة المركز الجهوى التي تمت وفق المواصفات العصرية بما من شأنه توفير عمل لائق للموظفين وظروف استقبال أفضل لمنخرطي الصندوق والمتقاعدين، تندرج ضمن مقاربة شاملة للصندوق لارساء مقاربة جودة الخدمات ورقمنتها معربا عن أمله في أن يحصل المركز الجديد على علامة " مرحبا"وقدّم الكاتب العام الجهوى للاتحاد العام التونسي للشغل تقريرا تضمن عدد من طلبات الجهة، كما طرح عدد من العاملين في قطاع الشؤون الاجتماعية، مشاغلهم ومنها بناء مقر جديد للصندوق الوطنى للتامين على المرض.