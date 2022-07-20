المكتبة الجهوية بقبلي تواصل الاحتفالات بالمهرجان الوطني لمصيف الكتاب

تواصل المكتبة الجهوية بقبلي الاحتفال بالمهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 29 التي تنتظم هذه السنة من 15 جويلية الجاري إلى 20 أوت المقبل تحت شعار "نسائم القراءة".وأفادت مديرة المكتبة الجهوية بقبلي سماح مرسيط لوات أن هذه التظاهرة الثقافية الهامة تندرج في إطار الخطة الوطنية للترغيب في المطالعة وتهدف للخروج بالكتاب من فضاء المكتبة والجدران الضيقة الى الفضاءات المفتوحة بمختلف الجهات مشيرة الى ان البرنامج الجهوي للاحتفال بهذه التظاهرة يتضمن تنظيم سلسلة من التنقلات الميدانية لعدة تجمعات سكانية من اجل توفير الكتاب وتقريب الثقافة من الجميع.واضافت سماح مرسيط انه سيتم اليوم الاربعاء تنظيم عرض فني شعري في اطار هذا المهرجان بمنطقة تلمين من معتمدية قبلي الشمالية، لتتواصل الاحتفالات يوم غد بمركز الام والطفل بمنطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية في شكل مسابقة في تحدي القراءة والمطالعة بين الامهات وابنائهم. ثم تتوالى الفعاليات والتظاهرات بعدة مناطق من الولاية لتكون اثرها العودة الى مقر المكتبة الجهوية لتنظيم لقاء ادبي مع الروائية "كلثوم عياشية" لتقديم روايتها " مدن لا سراويل " الى جانب تنظيم عدة ورشات حية في المطالعة والفنون التشكيلية.وفي السياق ذاته أشارت مرسيط إلى أن الاحتفالات بهذا المهرجان انطلقت يوم الاحد الماضي من منطقة الدبابشة بمعتمدية سوق الاحد التي تعتبر ابعد تجمع سكني في ولاية قبلي من جهة ولاية توزر اين تم تنظيم كرنفال احتفالي تخللته عدة فقرات تنشيطية للتحفيز على المطالعة و العودة للقراءة كمنهل للمعرفة. وأكدت أن التحول الى هذه المنطقة فيه رمزية تدل على انه لا حدود للفعل الثقافي المتاح للجميع في شتى ربوع الولاية. كما تواصلت الاحتفالات يوم الاثنين الماضي من خلال تنظيم حصة مطالعة بمنطقة شط نقة من المعتمدية ذاتها، أين تم استثمار للقصة من خلال صنع مجسمات لشخصيات القصص التي اطلع عليها الحاضرون انطلاقا من الملح الموجود بهذا المكان.