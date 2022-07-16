الكاف: انطلاق فعاليات شهر التحسيس والتوعية بأهمية الصحة الانجابية والجنسية لفائدة الشباب

انطلقت، أمس الجمعة، بولاية الكاف، فعاليات شهر التحسيس والتوعية بأهمية رعاية الصحة الانجابية والجنسية لفائدة الشباب الذي تنظّمه المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالكاف بالتعاون مع الصندوق العالمي لمكافحة السلّ والسيدا والملاريا، تحت شعار "الصحة الانجابية والجنسية، المعلومة من حقك" وذلك الى غاية 15 أوت القادم.وفي هذا الإطار، انتظمت عشية أمس تظاهرة تنشيطية و تحسيسية كبرى بفضاء مركز الإعلامية بحي الدير بمدينة الكاف بمشاركة عديد الجمعيات والمنظمات ومكوّنات المجتمع المدني، خصّصت للتعريف بوسائل الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومنها بالخصوص السيدا، وكذلك امراض السلّ الرئوي والملاريا التي تشكل خطراً على حياة المواطنين وخاصة الفئة الشبابية باعتبارها الأكثر هشاشة.وأكدت رئيسة الوحدة التنشيطية بالمندوبية الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري، وسيلة الدبوسي، لـ"وات"، على أهمية هذه التظاهرة التي تهدف إلى حماية الشباب من الأمراض المنقولة جنسيا المهددة للصحة الانجابية.وأشارت إلى أن المندوبية تعمل باستمرار على تحسيس المواطنين وبصفة خاصة الفئة الشبابية على حماية نفسها من هذه الأمراض، وتوفر لها كل الوسائل المعتمدة في هذا المجال، الى جانب التحسيس عبر المطويات وعمليات التثقيف المباشر، على حد تعبيرها.